Promotion de l’excellence au sein de la jeunesse apprenante scolaire: Le Fndajsl enclenche la célébration des meilleurs lauréats du Bepc 2020

Le Dc du ministre des sports et le D/Fndajsl remettant les prix aux deux premiers au plan national

Les élèves qui se sont bien illustrés aux Bepc 2020 ont obtenu une récompense de l’État. En effet, à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl), ils ont reçu outre les félicitations des autorités, des kits scolaires et d’enveloppes financières. Ceci dans le cadre de l’initiative « Sortie Découverte » que cette structure du ministère des sports organise depuis 2018 et qui consiste non seulement à doter les trois meilleurs élèves de fournitures scolaires mais aussi, de leur offrir une tournée nationale au cours de laquelle ils visitent des sites touristiques du pays. Cette année, la tournée étant rendue impossible par la crise sanitaire, le comité d’organisation a décidé de procéder autrement. «Il est retenu que cette activité se tienne par département. Ainsi, nous allons sillonner les départements pour faire cette cérémonie de récompense. C’est ce qui explique notre présence ici, ce jeudi 24 décembre 2020, au Bénin royal hôtel, pour célébrer les meilleurs des départements du Littoral et de l’Atlantique», a précisé le directeur du Fndajsl, Imorou Bouraima qui a salué les responsables ayant contribué à l’organisation de cette activité d’une grande portée tant au plan social, éducatif, économique que professionnel et qui contribue à renforcer les actions du gouvernement dans la promotion des jeunes talents et leur évolution progressive vers des domaines d’avenir. Il a pour finir réitéré ses félicitations aux récipiendaires pour leurs efforts et les a encouragé à maintenir le cap. Comme le directeur du Fndajsl, Ernest Guillaume Sossou, directeur de cabinet du ministre des sports, s’est réjoui de la tenue de cette cérémonie au profit de ces enfants avant d’exhorter les futurs candidats à donner plus d’eux-mêmes pour se classer parmi les prochains récipiendaires. Représentant les lauréats, Pabel Cornilas Aïssi a remercié les autorités pour la mise en place de ce programme qui vient galvaniser les apprenants à se donner encore plus aux études. À sa suite, Epiphane Azon, Président de la fédération nationale des associations des parents d’élèves a, pour sa part, affirmé que «les autorités font beaucoup pour que l’école retrouve ses lettres de noblesse. Je les félicite donc pour leur engagement». À souligner qu’au cours de ladite cérémonie, les 3 meilleurs au plan national ont reçu leur prix. Il s’agit de Panel Cornilas Aïssi du Lycée militaire des jeunes filles (1ère avec 18,89), de Sèdjro Jean-Paul Sekoubaou du Prytanée militaire (2e avec 18,84) et Saint Martin Junior Mongan de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (18,61).

Anselme HOUENOUKPO