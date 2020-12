Célébration de la journée de l’enfant béninois: L’ONG CDRIB offre un instant de bonheur aux enfants en situation de rue

Les bénéficiaires à l’issue de la remise

L’esplanade extérieure du Foyer Sonagnon a servi de cadre, ce mercredi 23 décembre 2020, à la célébration de la journée de l’enfant béninois couplée avec la fête de Noël anticipée. Initiée l’ONG Citoyens des rues international Bénin (CDRIB), cette activité a été marquée par la remise de cadeaux et de vivres à des dizaines d’enfants en situation de rue.

Offrir un instant de bonheur aux enfants en situation de rue et amener les autorités et autres à leur accorder plus d’attention. C’est l’objectif visé par l’ONG Citoyens des rues international Bénin (CDRIB) en organisant, à travers son foyen dénommée Sonagnon, cette activité au profit de plusieurs dizaines d’enfants en situation de rue afin qu’ils fêtent la Noël au même titre que les autres enfants. Plusieurs temps forts ont marqué cette manifestation festive, notamment le plaidoyer des enfants, la cérémonie de remise de cadeaux par Erevan et La Chorba Bénin, et celle des vivres offerts par l’Agence pour la promotion des Objectifs du développement durable et d’autres partenaires de l’ONG. Dans son allocution, le Directeur Exécutif de l’ONG CDRIB, Hugues R. T. Diogo a déclaré que l’état des lieux de la protection des droits des enfants, aussi bien au Bénin qu’ailleurs, montre qu’en dépit des efforts consentis au plan législatif, étatique et communautaire, beaucoup d’enfants continuent d’être victimes de violation de leurs droits fondamentaux. « Des millions d’enfants sont tous les jours marginalisés dans tous les coins du monde, 30 ans après l’adoption de la Convention relative aux droits des enfants », a-t-il déploré, avant d’ajouter qu’au Bénin, la problématique des enfants en situation de rue reste préoccupante et mérite une attention particulière, notamment dans un contexte de crise sanitaire de la pandémie du coronavirus. A en croire ses propos, la plupart de ces enfants ne disposent pas d’un cadre sécurisé de protection surtout la nuit et de ce fait, sont davantage vulnérables. Pour remédier à cet état de chose, l’ONG Citoyens des rues international Bénin, à travers son foyer Sonagnon, en collaboration avec d’autres structures partenaires, acteurs de protection de l’enfant, essaie d’apporter sa pierre à l’édifice à travers plusieurs activités, aux côtés de l’Etat. II a pour finir remercié tous les partenaires qui ont rendu possible, cette action, puis invité les uns et les autres à tourner un regard bienveillant sur ces enfants vulnérables en vue de leur insertion socioprofessionnelle, afin de contribuer à la réalisation de l’un des principes chers aux Objectifs du développement durable à savoir : « ne laisser personne de côté ». A son tour, le représentant des bénéficiaires a exprimé sa gratitude aux responsables de l’ONG et ses partenaires qui ne ménagent aucun effort pour les sauver de la délinquance juvénile et faciliter leur insertion socioprofessionnelle à travers des formations et leur retour en famille. Pour finir, il a plaidé afin qu’un dortoir leur soit construit pour leur garantir plus de sécurité.

Laurent D. KOSSOUHO