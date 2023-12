Golf au Bénin : 16 acteurs en stage de formation pour entraineur niveau 1

Vues : 2

La photo de famille des participants à la formation d’entraineur niveau 1 de golf

La Fédération béninoise de golf avec le soutien du Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN) organise à travers le Fonds de la solidarité olympique un Stage technique pour entraineur niveau 1. Ce stage de 5 jours se tient en théorie au siège de la Fédération béninoise de golf à Cotonou et en aussi pratique.

En effet, du lundi 4 au samedi 9 décembre 2023, 16 stagiaires participent à ce rendez-vous animé par le sélectionneur de l’équipe de golf de la Tunisie, l’expert Français Rémy Bedu. Il va entretenir les participants sur la technique (les secteurs de jeu et le swing), sur la sécurité à avoir sur le parcours et l’organisation d’un entrainement et l’histoire du golf. Les participants vont aussi prendre connaissance avec le matériel, les règles et étiquette. Les participants vont passer en revue le parcours de certains champions et les tournois célèbres dans le monde. Ce stage va aussi permettre aux stagiaires de voir comment faire des lieux de pratique adaptés à défaut du parcours réglementaire. Ils vont se familiariser avec le lexique de cette discipline sportive. Les matinées sont consacrées aux cours théoriques et les après-midis à la pratique sur des espèces variées afin de permettre aux stagiaires de savoir adapter leur environnement à la pratique du golf. Rémy Bedu, expert de la Fédération internationale de golf, sélectionneur de l’équipe de Tunisie, formateur et commentateur des compétitions de golf a d’abord indiqué que quand l’international golf federation lui a demandé s’il pouvait aller faire une visite pour voir l’état des lieux et ce qu’on pouvait faire, il est venu avec plaisir. «Là je suis de retour. Le but pour la semaine, c’est de former des initiateurs et ces initiateurs dans un premier temps les faire jouer au golf pour qu’en suite, ils puissent transmettre leur expérience du golf en milieu scolaire, aux amis et tous les gens qui les entourent ou ceux qui veulent bien découvrir cette activité. L’avantage que l’on a avec cette formation, c’est que, la plupart des stagiaires sont des professeurs de sports, ils étudient à l’INEPS (entre la 2è et la 5è année). Donc, ils ont ce sens de la pédagogie et de transmission du message. Maintenant, ce qu’il faut, c’est de leur apprendre la pratique du golf mais pas une pratique européenne du golf. Nous, dans un premier temps, on va jouer dans les écoles, sur des terrains de foot donc dans des milieux hostiles et arides. Donc on va adapter ce jeu en jouant avec des balles en mousse qui vont moins loin mais qui sont moins dangereux pour les pratiquants. Pour la pratique du jeu, nous aurons des clubs qui seront différents de ceux métalliques qui peuvent être parfois dangereux. Donc en début de semaine, on va utiliser les clubs en plastique. Au départ, ils font et après, ils font faire », souligne-t-il tout en insistant que «le golf peut être joué partout et par tous ». Alphonse Kounouho, secrétaire général de la Fédération, a rappelé que c’est depuis 2019 que le Bénin a sollicité de la fédération internationale, un stage technique pour entraineur niveau 1. « Et la fédération internationale nous a envoyé un expert pour étudier nos besoins en 2019 afin que la formation puisse tenir en 2020. Mais, le COVID est intervenu et a tout ralenti. Nous avons relancé les choses en 2022 et c’est finalement en 2023 selon les disponibilités de l’expert que la formation se déroule », a-t-il précisé avant d’ajouter « cette formation rentre dans le cadre de la politique de la fédération de vulgariser cette discipline qui est peu connu au Bénin ». Désormais ces initiateurs pourront initier les élèves dans les collèges ou dans les espaces de jeu. Ce qu’a rassuré Thierry Fatolou, enseignant d’EPS et stagiaire qui dit : «C’est intéressant comme stage. Aujourd’hui, nous savons ce que c’est que le golf et certains paramètres de cette discipline. Cette formation nous permet d’avoir la maîtrise théorique du jeu puis de la pratique afin que nous puissions transmettre aux enfants et des adultes.