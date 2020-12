Appui aux sportifs béninois: Le Cnos-Ben remet du financement à plusieurs athlètes ce jour

Julien Minavoa, président du Cnos Ben

Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) s’apprête pour marquer encore son soutien aux sportifs béninois. En effet, le jeudi 17 Décembre 2020 à partir de 16h, la structure qui gère le mouvement sportif béninois procèdera à la remise de fonds aux athlètes disposant du potentiel requis pour décrocher leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce sera sous la présidence effective de Julien Minavoa à la Salle de Conférence de la Maison des Fédérations Sportives à la Haie Vive. Ce soutien est un fonds mis à la disposition des Comité nationaux olympiques une subvention par l’Association des Comités nationaux olympiques (Acnoa) afin qu’ils accompagnent la préparation de leurs athlètes pour la compétition en cette période particulière de la Covid-19. Et, une partie de cette somme de 24000 Dollars Us sera utilisée pour soutenir le Rameur Béninois, Privel Hinkati qui a décroché, le samedi 12 Octobre 2019 en Tunisie, sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en aviron. Le reste du montant sera mis à la disposition de plusieurs autres athlètes qui sont en course pour décrocher leur qualification pour les JO de Tokyo 2020 en guise d’accompagnement dans la préparation. Il s’agit notamment de Noëlie Yarigo, Odile Ahouanwanou, Roméo N’tia de l’athlétisme, Nafissath Radji, Jefferson Kpanou de la Natation, Océane Ganiero du Karaté, Baki Tchani de la Lutte, Celtus Dossou Yovo du Judo, Georges Agonkouin du Roller Sports et Henry Lontchédji de la Boxe. Rawdath Demba Diallo (rollers) et Pascaline Vitou (badminton), blessées, recevront également une aide financière pour leurs soins. La première de la part de la Solidarité olympique et la seconde du Projet d’assurance responsabilité civile sportive au profit des sportifs béninois lancé par le Cnos-Ben.

Anselme HOUENOUKPO