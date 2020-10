Covid-19/Reprise des activités sportives au Bénin: Julien Minavoa et le Cnos-Ben appellent le gouvernement à lever la suspension

La reprise des activités sportives au Bénin est le souhait ardant du Président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben), Julien Minavoa. C’est ce qu’il a fait savoir à travers un mémorandum en date du 26 octobre 2020 relayé par le site www.benin-sports.com dans lequel il plaide pour une reprise des activités sportives et pour la mise à disposition des ressources au profit des Fédérations en vue des actions diligences pour la qualification des athlètes aux Jeux Olympiques et autres compétitions statutaires. En effet, en raison de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement béninois a été dans la triste obligation de prendre des dispositions pour suspendre le déroulement des activités sportives dans le pays depuis le 19 mars 2020. Une décision qui empêche les acteurs du sport béninois de vivre non seulement de leur passion, mais aussi d’avoir un coup d’arrêt qui peut être fatal au pays lors des évènements sportifs internationaux. Et c’est sans doute pour éviter au Bénin de connaitre ce sort lors desdits grands rendez-vous planétaires que le président Julien Minavoa et tout le mouvement sportif béninois invitent le Gouvernement à lever les dispositions, surtout qu’en ce moment, il est obligatoire à tous d’apprendre à vivre avec la présence de la Covid-19. (Lire l’intégralité du mémorandum du président Julien Minavoa).

Anselme HOUENOUKPO