Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards du Bénin : « Nous voyons de bonnes choses à l’entrainement »

« C’est la deuxième séance d’entrainement ici sur la pelouse du stade Général Mathieu Kérékou. Mais, nous avons déjà travaillé le matin à l’hôtel. Je peux vous dire que les joueurs s’entrainent bien physiquement. Malheureusement on a l’absence de Tosin. Mais on a pris un joueur local pour le remplacer. Tout le monde est dans le bain de la mission. Nous voyons de bonnes choses à l’entrainement qu’on va peaufiner encore pendant les deux prochaines séances avant la reconnaissance à Maputo. David Kiki est resté à l’écart du groupe. C’est normal. Il est arrivé au petit matin de ce mardi. J’ai voulu le laisser se reposer. Il avait joué le jeudi en coupe d’Europe puis le dimanche en championnat et devrait être fatigué après le voyage. Nous allons à Maputo pour essayer de surprendre. C’est par facile quand vous recevez un adversaire et vous savez qu’un match nul vous suffit, on ne sait pas trop est-ce qu’il faut jouer ou est-ce qu’il faut attendre ou est-ce qu’il faut défendre. Donc il y a une certaine anxiété qui peut s’installer si jamais le score reste à égalité pendant un moment, ce n’est pas évident pour l’équipe qui a besoin de ce nul de gérer. Donc à nous de faire en sorte qu’ils doutent un peu afin qu’on puisse les mettre en danger en tant que challengeur. Notre mot d’ordre, c’est que nous partirons à Maputo dans l’intention de tout donner pour se qualifier. Aussi de se battre pour le pays. Parce que le pays a raté deux fois de suite la qualification ».

