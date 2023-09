Steve Mounié à propos du match Mozambique-Bénin: « Tous les joueurs sont là prêts à aller au combat samedi prochain »

Vues : 5

« C’est un match très important. Tous les joueurs sont là prêts à aller au combat samedi prochain. On va tout donner pour la Nation. L’important sera de se qualifier. On est parti de loin dans ces éliminatoires. Là, nous avons la possibilité d’aller en Côte d’Ivoire. Il faut qu’on le fasse. Et je sais que mes partenaires et moi donnerons tout. J’espère que les supporters vont continuer à nous soutenir comme ils l’ont fait lors du match face au Sénégal. On a besoin de la force de tout le monde pour réussir à décrocher cette qualification ».

A.H