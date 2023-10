GUÉPARDS DU BÉNIN: GERNOT ROHR ÉVOQUE L’ÉPINE QUI BLOQUE LE SUCCÈS DE L’ÉQUIPE

Vues : 97

Les enseignements après le stage de Maroc…

“On a commencé les séances d’entrainement avec des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué dans leur club et qui avaient besoin de travailler, de se retrouver ensemble. Il y a eu un bon premier match avec un résultat satisfaisant surtout contre une équipe de Sierra Leone très agressive. Et il y a eu un deuxième match très médiocre, décevant. Malgré un bon début de match, l’équipe n’a pas réussi à faire mieux que ce 1-2 contre Madagascar.

Nous avons vu beaucoup de choses. On voulait voir le 2e gardien aussi faire un match. Malheureusement sur le second but, il a commis une erreur. Les matchs amicaux sont faits aussi pour tester les joueurs notamment le deuxième gardien pour voir comment il se comporte. On avait un super début de match dans cette deuxième rencontre. Il y avait une balle de 2-0 avec un face à face avec le gardien qui n’a pas été transformé. Et puis après, l’équipe a petit à petit baissé le pied.“

Trop de joueurs manquent de compétition

“Ils ne jouent pas dans leur club. Il y a le championnat local qui n’a pas encore repris. Les 5 joueurs locaux que j’avais dans le groupe n’étaient pas non plus dans le rythme. Ce qui est logique. Voilà le travail. Dans un mois nous aurons l’Afrique du Sud. Ce match aura lieu à Johannesburg. Il y a des problèmes à résoudre. Il y a des garçons qui étaient blessés, qui avaient des pépins physiques notamment avec Olivier Verdon, Steve Mounié qui était blessé d’entrée au premier match. Il est revenu un peu aujourd’hui mais il n’était pas à 100%. Il y avait également Tosin qui n’était pas au top physiquement après sa petite blessure à la cuisse. J’espère que d’ici 3 semaines, lorsque nous iront en Afrique du Sud pour faire ce match, tout le monde sera rétabli”.

Manque d’envie…?

“L’équipe manque de talents, un petit peu de qualité. L’équipe manque de compétition. Les joueurs (beaucoup d’entre eux) qui composent cette équipe ne jouent pas dans leur club. Donc cela rejaillit sur, évidemment, la performance de l’équipe nationale. Mais on a vu samedi un très bon match. Une réaction superbe de toute l’équipe qui a arraché le nul à la dernière minute. Donc l’envie est là. Ce qui manque parfois un petit peu, ce sont les jambes. C’est la santé; c’est le physique. Simplement, quand vous n’êtes pas habitué à jouer des matchs dans votre club on ne peut pas attendre des miracles en équipe nationale”.

6 matchs sans succès réel…

“On a gagné heureusement un match même si c’est sur tapis vert contre le Rwanda. C’est vrai que l’équipe a des lacunes. Le rajeunissement du groupe est en cours… Cela demande du temps. Ça ne vient pas tout de suite. Les jeunes qui marquent un petit peu le pas parce qu’ils n’ont pas le championnat depuis 3 mois. Ça fait long. Je pense que maintenant que le championnat va reprendre, les jeunes vont avoir l’opportunité un peu plus. Il nous en manquait un (Hassan) d’ailleurs qui est parti à l’étranger. Et les autres qui étaient là nous ont montré des lacunes physiques compte tenu du manque de compétition”.

Afrique du Sud et Losotho à l’extérieur…

“On prépare ces deux matchs comme on avait préparé ceux contre le Rwanda à Kigali et le Mozambique. On les prépare avec beaucoup de sérieux avec déjà une liste qui va être publiée bientôt et ensuite avec des joueurs que j’espère auront plus de compétition dans leur club que ce qu’ils ont eu maintenant. Nous avons un match difficile qui l’Afrique du Sud qui est un des favoris du groupe. Mais comme on avait été au Mozambique très bien organisé avec l’ouverture du score et peut-être quelques renseignements tirés de ce match, on peut avoir l’espoir de décrocher un résultat. Le deuxième match contre le Lesotho va être dans la foulée (4 jours après) une opportunité de faire un résultat. Donc on y croit. Il y a des choses à corriger. Beaucoup de renseignements ont été tirés de ces deux rencontres amicales. Et on est quand-même optimiste malgré tout pour pouvoir présenter une meilleure équipe en Afrique du Sud au mois de novembre”.

Transcription Anselme HOUENOUKPO