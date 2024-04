13e journée Super Ligue 2023-2024: As Cotonou décroche un point à Banikoara, Dadjè sans pitié devant Dragons

Visits: 0

Les 11 joueurs de As Cotonou alignés d’entrée face à Bani Gansè

Les équipes engagées dans la Super Ligue Pro saison 2023-2024 ont renoué avec les confrontations. Ainsi, ce week-end, elles ont disputé les matchs comptant pour la 13e journée. Dans ce cadre, l’équipe As Cotonou de la Cnss s’est déplacée à Banikoara où, elle a affronté Bani Gansè. Dans ce face à face aux allures de revanche, ceci du fait de la victoire (1-0) des visiteurs à l’aller, les joueurs de Bio Richard ont mis les bouchés double pour ne rien concéder. A défaut donc de marquer, ils ont obligé les poulains d’Ibrahim Da Sylva à finir sans trouver la faille. 0-0, c’est le score qui a sanctionné ce face à face. Avec un point pris, As Cotonou comptabilise désormais 18 points avant de se rendre à Nikki pour jouer Cavaliers Fc pour le compte de la 14e journée.

Cette 13e journée a vu d’autres équipes s’imposer en déplacement. C’est le cas de Dadjè Fc qui a rendu à Dragons, la monnaie de sa pièce. L’équipe d’Aplahoué était défaite 2-0 lors de la manche aller entre les deux formations. Mais, pour cette fois-ci, Patrick Agbégninou et son effectif ont trouvé l’alchimie nécessaire pour contourner les plans des Dragons et ont marqué 3 buts par l’entremise de David Cosmos (25′), Adjai Wilfried (45’+2) et Fadel Suanon (84′). Avec cette victoire, Dadjè Fc reprend la 1ère place du classement avec 26points. On note également la victoire (0-1) en déplacement de Damissa Fc devant Requins FC à Akassato.

Voici tous les résultats et le classement de la 13e journée

BANI GANSÉ # AS COTONOU 0-0

DRAGONS FC # DADJÈ FC 0-3

DYNAMO D’ABOMEY # AYÉMA FC 0-1

REQUINS FC # DAMISSA FC 0-1

ASPAC # TAKUNNIN FC 2-1

CAVALIERS FC # COTON FC 0-1

JSP # ESPOIR SAVALOU 1-0

LOTO-POPO # SOBEMAP FC 1-1

Anselme HOUENOUKPO