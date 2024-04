Handball/Mandat 2022-2026: La gestion à mi-parcours de Sidikou Karimou validée

Visits: 2

Le président de la Fbhb en discussion ici avec le Des

Les délégués des clubs affiliés et autres structures de la fédération béninoise de handball sont d’accord avec les réalisations et la gestion faite des finances de l’instance par le comité exécutif en place. Ils l’ont fait savoir le samedi 27 avril 2024, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération.

En effet, après deux ans de gestion, le comex que préside Sidikou Karimou a, suivant les textes, organisé cette assise de réédition de compte à mi-parcours pour mettre tous les acteurs au même niveau d’information.

A ce rendez-vous statutaire, plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour dont les rapports d’exécution (rapport moral, d’activité, financier), l’adoption du programme d’activités de la saison 2024 assorti du budget, l’affiliation définitive de nouveaux clubs. Au terme des travaux dont le lancement a connu la présence du président d’honneur, Antoine Bonou, et du directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia, représentant du ministre des sports, tous les points ont été passés au peigne fin et validés.

A la cérémonie de lancement, le président d’honneur a salué la dynamique dans laquelle s’est inscrit le comex. «Mon seul mot, c’est de féliciter et remercier le président Sidikou pour l’innovation», a-t-il dit avant de préciser à l’endroit de tous les membres de la famille du handball «Je suis fier, vous faites notre fierté». A la suite du président Antoine Bonou, Bonaventure Coffi Codjia, a expliqué que cette assise est un moment capital dans la vie et le fonctionnement de la fédération Béninoise de handball. Il se dit d’autant plus honoré de prendre la parole au nom du patron des sports, Benoît Dato. «Cette réédition des comptes à mi-parcours est d’un intérêt capital pour une bonne gestion administrative et financière. Elle s’inscrit logiquement dans la dynamique du ministère des sports qui met un accent particulier sur la gestion optimale des ressources matérielles et financières», a fait savoir le directeur du sport d’élite. De son côté, le président de la faîtière a invité les uns et autres à la convivialité et la fraternité pour que tout se passe dans une ambiance bon enfant. «Chers congressistes, nous nous voyons ici aujourd’hui à mi-mandat pour faire le point, mais à vrai dire, ça sera une réunion de famille comme on en a l’habitude au niveau du handball. Je voudrais dire aux uns et aux autres que notre assise d’aujourd’hui se passe ainsi et que nous continuons par donner ce signal qui constitue effectivement notre famille de handball», a-t-il martelé.