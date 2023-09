Préparatifs match Mozambique-Bénin : Les Guépards focus sur le challenge

Vues : 7

Les Guépards à la séance d’entrainement d’hier

Dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, les Guépards du Bénin affronteront les Mambas du Mozambique. Finale pour les deux équipes, ce match qui se joue à Maputo le samedi 9 septembre 2023, se prépare avec sérénité côté des Guépards. En effet, l’équipe sous la houlette de son entraineur, le technicien franco-allemand Gernot Rohr a entamé son regroupement le lundi 4 septembre. Ce qui s’est poursuivi le mardi le mardi 5 septembre à travers une séance de fitness (le matin) et des jeux dirigés sur espace réduit (le soir au stade Général Mathieu Kérékou). Ce qui a permis au sélectionneur et ses assistants d’observer l’engouement et la mobilité des joueurs. Au terme de cette séance bien fournie, certains des joueurs ainsi que le sélectionneur ont laissé entendre leurs appréciations. A préciser que les Guépards quittent le sol béninois le jeudi prochain. Ceci après la dernière séance d’entrainement prévue pour le jeudi matin. Ils feront la reconnaissance de la pelouse du stade de Maputo le vendredi 8 septembre. Une journée avant le jour de la dernière bataille de ces éliminatoires pour les deux équipes. Le Bénin a besoin d’une victoire pour se qualifier alors que le Mozambique veut un nul.

Anselme HOUENOUKPO