Volleyball/Dispositif FSPI Sport au Féminin: Dynamic Vbc U17 vainqueur du tournoi des pépinières

Le président Ali Yaro remettant le premier prix aux joueuses de Dynamic Vbc

Le tournoi des pépinières des clubs initié dans le cadre du projet ” Les Dadas du volleyball ” est arrivé à son terme, le samedi 27 avril 2024. Ayant regroupé 5 clubs (Allada, Vesos, As Cotonou et Dynamic ) du Bénin et le Brocéliande Volley (partenaire venu de la Bretagne en France), ce tournoi a vu la victoire de Dynamic Vbc devant Brocéliande. En effet, ces deux équipes sont sorties respectivement 2e et 1ère de la première phase déroulée en linéaire sur le terrain de sport du CEG SEGBEYA à Cotonou. Ce qui leur a donné le droit, selon le règlement du tournoi de disputer la finale. A cette étape, le match a tenu toutes ses promesses dans une ambiance surchauffée. Dynamic qui avait été battu en préliminaire par son adversaire a entamé le match avec un air de revanche en prenant le premier set (26-24) alors qu’il était mal embarqué. Dans le 2e set qui semblait à sa portée, il a baissé pavillon et Brocéliande Volley a pris confiance et s’impose finale par 27-25. La parité vient d’être établie. Et selon le règlement du tournoi, il fallait recourir à un tie break pour départager les deux équipes. C’est là que les joueuses de Dynamic plus concentrées ont fait parler leur adresse pour s’imposer (15-10). Avec cette victoire, Dynamic Vbc s’empare du trophée.

Avant cette belle finale de ce tournoi prometteur pour la relève du Volleyball, Allada Vbc (3e) et As Cotonou (4e) ont joué le match de classement qui a été remporté par la pépinière de Allada (2 sets à 0).

C’était sous les yeux du Président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro Sourakatou, soutenu par ses homologues des Fédérations sœurs dont celle de la Lutte et d’autres partenaires. A noter que le prix de la meilleure joueuses du tournoi a été décerné à Malōa Eslam Carbin du Brocéliande Volley. Tous les clubs sont répartis les bras chargés.

Rappelons que la thématique de ce tournoi est “Sport et Etudes” en partenariat avec Eurocham et son projet “Soutenir l’entreprise” qui a proposé des stands d’orientation professionnelle sur les métiers d’avenir compatible avec le sport.

Anselme HOUENOUKPO