Societas: Un croyant peut-il aller à des shows en boite?

Un croyant a-t-il le droit d’aller dans les shows ? C’est à cette question que ce numéro de votre rubrique Societas s’est intéressé. Le constat des Béninois et Béninoises rencontrés sont partagés. S’il n’y a rien d’anormal qu’un croyant ait une vie normale pour certains, pour d’autres, il est carrément inconcevable que les croyants se rendent dans les lieux de ‘shows’. Chacun a donné ses raisons qu’il faut lire dans cette publication.

Anaïs Marjorie Kpangon

« Croire en Dieu ne doit pas être une fin pour soi »

« Oui il a le droit. Croire en Dieu ne doit pas être une fin pour soi. Si Dieu nous a envoyé sur la terre, c’est pour accomplir une mission. C’est aussi pour profiter de la vie. C’est-à-dire vivre suivant ce qui se passe au tour de soi. Seulement qu’il faut avoir des limites dans ce profit là pour ne pas tomber dans des bassesses. Si nous sommes d’accord que l’homme doit par moment s’amuser pour avoir son équilibre mental, nous devons alors être d’accord qu’un croyant qui est avant tout un humain puisse se divertir de temps en temps».

Léonce Akakpo

« La croyance s’exprime par la foi »

« Le croyant est un humain qui a besoin d’avoir une vie normale. Or, fait la fête fait partie des choses normales de vie. D’ailleurs, le show existait depuis la génération de nos parents et la croyance, s’exprime par la foi.Ce qui veut dire que tu peux bien être croyant et aller te distraire et non être à l’église comme une bougie 24h sur 24h. Pour moi, tout se passe dans la tête de chacun ; de comment chacun interprète sa vie de croyant».

de-Souza Conceptia

« Le show n’a rien à avoir avec la croyance »

« Je pense que ça dépend tout d’abord de la conception du show selon chaque personne. Selon moi ma conception, un croyant peut belle et bien aller au show car tout être humain a besoin un temps soit peu de se relaxer ; de changer d’air. Et si c’est en allant en boite par exemple, ou si c’est en s’amusant avec ses copains dans un bar qui te permet de changer l’air, je ne vois pas en quoi cela peut mettre à mal ta croyance. Car, pour moi, le show n’a rien avoir avec la croyance, car c’est à travers sa conscience que la croyance se manifeste.»

DANGNIHIN Herbert

« Un croyant est supposé être une modèle pour sa société »

« Généralement les shows dans les boîtes de nuits sont mal vus aux yeux des personnes avec une certaine valeur. Un croyant est supposé être unmodèle pour sa société et dans le cas où on retrouve un croyant dans une boîte entrain de délirer par exemple (ce dernier boit abusivement, il sera exposé peut-être à plus d’autres actes irresponsables tels que ” fumer, commettre l’adultère s’il est marié …) Retenons juste qu’un croyant est censé se retrouver sur des lieux qui ne met pas en cause sa droiture et une boîte de nuit n’est pas un endroit de plaisir mais de désordre. Cela reste l’avis d’un athée.»

SEHOU Noëlie

« Il ne peut pas y aller car, c’est un lieu de l’impureté »

«Aller dans les shows ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour un croyant. Il ne peut pas y aller. Car, c’est un lieu de l’impureté. S’il y va, c’est sûr que ce n’est pas pour fêter comme les habitués. Lui doit avoir une vision de délivrance comme Jésus. Puisqu’on se souvient que le Christ pendant son séjour sur terre est passé par les lieux où il y a ceux qui vivent dans la débauche où il s’est évertué à délivrer les pécheurs qui vivaient de manière dépravée afin de les ramener dans le droit chemin. Il n’était pas venu pour les justes. Comme exemple la femme qu’on a surpris en flagrant délit d’adultère et amenée à Jésus : Jésus dit: celui qui n’a pas péché lance une pierre, enfin Jésus lui dit va et ne pêche plus ».

CHABI Olga

« Aller à un show, c’est pour satisfaire sa chair, ça ne donne en rien gloire à Dieu »

« Pour cette question, je dirai non, parce qu’un homme de Dieu c’est quelqu’un qui a reçu une onction spéciale pour servir Dieu. Aller en boîte de nuit quelque soit la bonne raison qui l’anime n’est pas un bon témoignage pour lui et va constituer une pierre d’achoppement pour toute personne connaissant son titre. Aussi, s’il va en boîte de nuit, il ne pourra pas résister à la tentation quelque soit l’onction qui est sur lui. Donc, c’est mieux de ne pas y mettre pied Parce que la Bible dit: ‘‘Tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites le pour la gloire de Dieu ’’; Aller à un show, c’est pour satisfaire sa chair, ça ne donne en rien gloire à Dieu. Donc selon moi, un chrétien ne peut pas aller à un show».

Dr LOKOSSOU Bonaventure

« Ces shows contiennent des chansons qui souille l’âme »

« Un homme de Dieu doit aller uniquement à des shows de gospel et non un show qui conduit à la dépravation des mœurs. Par exemple, la bible dit dans 1 Corinthiens 6:18 Fuyez l’impudicité. Cet autre péché qu’un homme commet, est hors du corps; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Ces shows contiennent des chansons qui souille l’âme ce qui n’est pas bon pour un homme de Dieu».

Emmanuel Azinhou, enseignant de secondaire

« Ce n’est pas possible pour un chrétien »

« Par rapport à votre question, je dirai que ce n’est pas possible. Un chrétien ne peut pas aller en boite de nuit. Quel est le but d’une boite de nuit ? Comment on peut être chrétien et faire ces genres de choses. Il n’y a aucun rapport entre ce monde et nous les chrétiens. Ce que je dis est spirituel lorsque nous lisons dans le livre de 2Corinthiens verset 6, de 14, le Seigneur ceci : ne vous mettez pas avec les infidèles pour un jour étranger. Car, quel rapport, y-a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Or, celui qui va dans une boite de nuit, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce qui se passe là-bas, est bien grave. Dans Proverbe 20 verset 1 et 3 verset 20, que l’excès de boisson est interdit. Croix rouge là-dessus. Dieu a dit que la femme doit porter des tenues décentes pour glorifier le Seigneur. Dieu a dit de rester pur pour lui, parce que notre corps est le temple de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ».