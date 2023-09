Vie des partis politiques: Ayadji réélu à la tête de Moele-Bénin pour un mandat de 5 ans

Vues : 2

(La mise en place d’un nouveau Bureau Politique National en vue)

Jacques Ayadji, président du parti Mole-Bénin

Après cinq ans d’animation de la vie politique, les militants du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) se sont réunis les samedi 2 et dimanche 3 septembre dernier au palais des congrès à Cotonou pour tenir leur premier congrès ordinaire. Cette activité a réuni un parterre de personnalités, d’acteurs de la société civile et de la classe politique béninoise notamment des partis BR, UP le Renouveau, Les Démocrates, Le MPL, la FCBE etc. Au terme des assises, les congressistes ont décidé de redynamiser les instances dirigeantes du parti afin de mettre la formation politique résolument dans sa marche engagée depuis 2018 au congrès constitutif à Dassa-Zoumè. A l’unanimité, les militants Moele-Bénin ont renouvelé leur confiance au président, Jacques Ayadji pour conduire les destinées du parti pour les 5 ans à venir. En effet, à travers un communiqué de presse rendu public ce mercredi, le président du parti Jacques Ayadji était seul candidat en lice « après le désistement en sa faveur de ses deux challengers ». Il a été donc réélu dans la ferveur par acclamation au poste de président du Bureau Politique National du parti pour un nouveau mandat de cinq ans. Cette confiance renouvelée, Jacques Ayadji a invité par les congressistes à procéder dans « les délais statutaires » à la mise en place du nouveau Bureau Politique National attendu « pour relever les défis de l’heure » afin de permettre à Moele-Bénin de « poursuivre résolument sa marche vers le sommet ».

Alban TCHALLA