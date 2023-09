Don de kits scolaires à Cotonou en prélude à la rentrée des classes 2023-2024 : Alphonse Guégni de l’Ong Réel Concept et Plus appuie plusieurs enfants démunis

Vues : 19

La remise des kits à un enfant

De quoi s’agit-il : Permettre à des enfants démunis de bénéficier de quoi participer à la prochaine rentrée scolaire. C’est dans cette optique que l’Ong Réel Concept et plus a organisé une séance de don de kits scolaires le mercredi 6 septembre 2023, au rond-point Aïdjèdo, un quartier de Cotonou. Faisant ce geste à lauré de la nouvelle rentrée, cette organisation que préside Alphonse Guégni a donné de la joie à plusieurs enfants dudit quartier.

La cérémonie de remise a été marquée par la grande finale des jeux organisés en marge de cet acte de bienfaisance. Il s’agit des jeux de divertissement à savoir le jeu de jonglerie avec le ballon de football, la course à sceau d’eau, la course au sac. Outre ces jeux, les enfants ont participé à d’autres tels que, le tir à la corde et de la chasse aux trésors. Au terme, ils ont reçu les kits et repartent gaie des lieux. Ainsi, objectif atteint pour les responsables l’Ong Réel Concept et Plus qui ne sont pas à leur premier essai. Selon le président, il s’agit de la 3e édition de distribution de kits qui ont été mobilisés au près des clients de la société Réel Concept et plus (partenaire officiel de l’événement) dont le directeur général est Alphonse Guégni.

Ce qu’ils en disent : Le sourire des différents enfants en dit long sur leur ressentiment. «C’est merveilleux de recevoir des cahiers, des bics, des couvertures, d’ardoise etc », se sont réjouis les enfants qui n’ont eu autre mot qu’un « merci » pour encourager l’Ong donatrice sans oublier tous ceux qui ont contribué. «C’est vrai, c’est notre Ong qui organise ce don à l’endroit des enfants démunis, mais c’est aussi un geste de cœur de nos clients que je tiens à saluer. Grande est ma joie de voir que la population a fait le déplacement pour soutenir ces enfants démunis où dont les parents ont du mal à acheter les fournitures scolaires à la veille des rentrées scolaires », a précisé Alphonse Guégni avant d’annoncer que la prochaine action de l’Ong ira vers les personnes handicapées précisément les femmes.

Entre les lignes : A travers ces gestes elle envisage lutter contre la pauvreté en général dans ce quartier précaire de Cotonou. Ainsi, c’est suivant cet objectif que l’Ong organise les différentes actions. Ceci pour accompagner les enfants démunis et les parents qui sont en difficulté financièrement.

Anselme HOUENOUKPO