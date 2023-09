Sécurité des zones maritimes dans le golfe de Guinée: Le MISTRAL offre un stage d’un mois à 03 marines béninois

Vues : 3

(L’Union européenne engagée pour renforcer la sécurité maritime de la sous-région)

Vue partielle des stagiaires en formation

De quoi s’agit-il : Le porte-hélicoptère amphibie (PHA) MISTRAL de la Marine Nationale française accueillant le Stage d’Instruction Régional Embarqué et Numérique, « SIREN » au profit d’officiers du Golfe de Guinée et du Maroc est en escale au Port de Cotonou, dans le cadre de la « Présence Maritime Coordonnée ». A cette occasion, l’Union européenne (UE) au Bénin a organisé le 07 septembre à bord du MISTRAL, une conférence de presse pour présenter la quintessence de la formation « SIREN », placée sous le patronage de l’Architecture de Yaoundé. C’était également l’occasion d’échanger sur les enjeux et actions en matière de sécurité maritime des partenaires béninois et européens. La présence du Mistral à Cotonou revêt une importance toute particulière et symbolise l’esprit de coopération qui existe entre le Bénin et l’Union Européenne. C’est d’ailleurs en raison de cette franche collaboration que 03 marines béninois sur les 28 stagiaires issus de 12 pays riverain du Golfe de Guinée participent à ladite formation pour 4 semaines. En effet, la formation « SIREN » contribue à l’approfondissement des connaissances et des savoir-faire liés à l’action de l’Etat en mer. Elle permet de disposer d’une meilleure connaissance des procédures, des pratiques des différents acteurs du dispositif de coopération régional et, finalement, par la multiplication des échanges interpersonnels de renforcer la qualité de la coopération au niveau régional dans le secteur maritime.

Que disent les responsables : Selon le préfet maritime du Bénin, le Capitaine de Vaisseau major, Maxime Ahoyo, la formation « SIREN » vise à « renforcer les capacités des marines du Golfe de Guinée. C’est une occasion pour les officiers de marine qui se retrouvent pour une formation dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime ». En tant que représentant de l’Etat béninois en mer, le Capitaine de vaisseau major, Maxime Ahoyo, a fait savoir que l’intérêt de la marine béninoise est fort puisqu’elle est impliquée dans le projet de l’Architecture de Yaoundé. « Le Bénin joue un rôle central. Les initiatives du Bénin sont d’autant plus importantes que chaque pays dans l’Architecture de Yaoundé. Nous essayons de mettre en place le mécanisme nécessaire pour une lutte efficace contre l’insécurité maritime », a-t-il fait savoir. Pour le commandant du porte-hélicoptère amphibie (PHA) MISTRAL, le Capitaine de Vaisseau, Olivier Roussile, l’objectif de cette patrouille de mer dans le Golfe de Guinée est de « détecter toute activité illicite et de promouvoir la sécurité maritime ».

A l’entendre, rien qu’à voir la présence d’un bâtiment français est une notion de dissuasion pour les contrevenants de pratique illicite en mer. Au sujet de la formation, le commandant a fait savoir que les 28 stagiaires bénéficient d’un encadrement de qualité et assez ambitieux. « Les stagiaires sont très assidus et curieux et nul doute qu’après ces 4 semaines en immersion, ils vont capitaliser en savoir mais aussi en esprit d’équipage et créer un réseau de jeunes officiers. La formation est vraiment opérationnalisante », a-t-il ajouté en précisant que leur mission se résume en trois termes : Exercice-formation-patrouilles.

Entre les lignes : Grace à cette initiative, l’UE et ses Etats membres réaffirment leur volonté d’accompagner le Bénin et les pays côtiers du Golfe de Guinée dans leur engagement pour la sécurité maritime et la liberté de navigation. Les professionnels des médias ont également bénéficié d’une visite guidée sur la passerelle du porte-hélicoptère amphibie (PHA) MISTRAL de la Marine Nationale française. C’est là où s’effectue la navigation sous les ordres du commandant Olivier Roussile.

Assise AGOSSA