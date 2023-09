Badminton/6e édition des Internationaux du Bénin: Les seniors de plusieurs pays en compétition à partir du 7 septembre à Cotonou

Vues : 4

Le Comité exécutif de la fédération béninoise de badminton (FBBa) organise la 6e édition des Internationaux du Bénin. Ce sera du lundi 07 au jeudi 10 septembre 2023 au Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Validés par la Fédération mondiale et qualificatifs pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024, ces Internationaux de Badminton Séniors 2023 connaîtront la participation de plusieurs badistes. Ainsi, selon un point du comité d’organisation, 14 pays se sont annoncés. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, de la Hongrie, de l’Inde, de la Jordanie, du Nigéria, du Togo, de l’Ouganda, des Usa, de la Zambie, du Sri-Lanka et des Maldives. A ceux-ci s’ajoute le Bénin pour porter le nombre de pays à 15. « Nous accueillons une grande compétition qui est sur la liste des échéances qualificatives pour les JO de Paris 2024. Les meilleures performances seront donc de l’Or », a prévenu le président de la fédération béninoise de badminton et président du comité d’organisation, Aubin Assogba. A souligner que juste après, les Internationaux de Badminton Séniors, le Bénin va abriter les Internationaux Juniors de Badminton toujours au Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Ceci, à compter du Vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2023. A ce rendez-vous, 6 pays à savoir le Bénin (pays hôte), le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Nigéria et le Togo seront présents. Cette compétition constitue un rendez-vous pour « préparer les badistes juniors pour leur passage dans la catégorie Sénior ». Comme d’habitude plusieurs badistes béninois prendront part à ces compétitions internationales. Ils auront comme objectif de «gagner plus de médailles que la dernière édition». Au terme de cette compétition des juniors, le Bénin va enchainer avec la Coupe de la Région 2- BCA et les Championnats d’Afrique de la Région 2 BCA.Autant de compétitions qui montrent l’engagement du Bénin à travers sa fédération que préside Aubin Assogba de booster la pratique de la discipline non seulement au pays, mais dans toute la sous région voir l’ensemble du continent africain. A préciser qu’au cours de ces différentes compétitions à venir les tournois en simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et mixtes seront disputés.

Anselme HOUENOUKPO