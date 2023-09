MARA’CAN Grand Popo 2023: Les joueurs et staffs des sélections béninoises replongés dans les lois de jeu

Vues : 10

Les sélections nationales du Bénin devant prendre part à la dixième édition de la Coupe d’Afrique des nations de Maracana (Mara’Can) à Grand-Popo, tiennent une première phase de leur mise au vert. Regroupés donc à Grand Popo depuis le vendredi 1er et ceux jusqu’au 3 septembre 2023, les joueurs et leur staff ont eu droit tant à la présentation technique mais également à une formation sur les règles du jeu. Ainsi, les ambassadeurs du Bénin, après les séances d’entrainement sur l’aire de jeu, ont bénéficié des explications sur les lois de jeu. Très assidus, les participants ont été très heureux d’avoir suivi cette séance d’échanges avec la commission des arbitres présidée par l’instructeur des arbitres Apollinaire Mahouvi assisté de Jorince Brice Aitchédji, arbitre international et instructeur Maracana, Angelo Odoulami et Jérémie Egue, respectivement commissaire au match international et arbitre international de la discipline.Présent à cette séance, Elias Béhanzin, président du comité d’organisation de la dixième édition de la Mara’can Grand-POPO 2023, a en sa qualité de membre du comité de normalisation de la fédération béninoise de Maracana, souligné que le professeur Prudent Victor Topanou, superviseur général du Cocan et président du Conor, est très heureux de savoir que les sélections béninoises prennent des dispositions pour faire une bonne participation. «Je sais que tout n’est pas rose, et qu’il reste encore des choses à parfaire. Le comité de normalisation travaille déjà à ce que vous soyez dans les conditions optimales afin que le Bénin puisse décrocher les deux trophées de cette édition qui se jouera ici, à Grand Popo», a t’il déclaré. Il a aussi profité de l’occasion pour féliciter l’encadrement technique pour son professionnalisme avant de lui souhaiter de faire de très belles rencontres amicales avec les équipes du Togo, ce dimanche.

Anselme HOUENOUKPO