Présence d’une base militaire française au Nord du Bénin: Marc Vizy dément et clarifie

Invité sur Bip Radio le 14 juillet 2023 à l’occasion de la fête nationale de la France, l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy a abordé plusieurs sujets d’actualité dont l’état actuel de la relation bilatérale entre la France et le Bénin, ainsi que la supposée présence d’une base française au nord du Bénin.

Quelle est la relation entre la France et le Bénin : Selon le diplomate, les deux pays entretiennent de très bonnes relations, renforcées pendant l’épisode de la restitution des 26 œuvres royales d’Abomey. A l’entendre, cette restitution a permis aux présidents des deux Etats, d’approfondir leurs discussions interpersonnelles et d’instaurer un climat de confiance.Sur les ondes de Bip Radio, Marc Vizy a fait savoir que le Bénin bénéficie de plusieurs financements de l’Agence française de développement dans moult domaines. « En matière de coopération, la culture est prioritaire. Nous sommes fiers que le Bénin ait choisi nous associer à un très bon projet qui est le projet de quartier culturel récréatif », a laissé entendre le diplomate. En dehors du domaine culturel, l’invité a cité quelques autres priorités fixées au partenariat franco-béninois. Il s’agit du domaine de la formation professionnelle avec la construction de 12 lycées agricoles, financée par la France. « Il y a également l’appui au PME. C’est un dispositif de soutien aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer », a-t-il ajouté sans omis l’apport important de l’Etat français dans l’autosuffisance du Bénin à l’énergie et aussi dans le domaine de la santé.

Y a-t-il une base militaire française dans le nord du Bénin : Marc Vizy a démenti cette rumeur en apportant quelques clarifications. « Non. Il n’y a pas de base française. Je peux vous le confirmer », a répondu l’ambassadeur Marc Vizy. « Si vous trouvez quelqu’un qui dit qu’il a une base française, je suis prêt à ce qu’il m’emmène me la montrer », a-t-il déclaré avec assurance. Selon l’ambassadeur, la présence de militaires français dans le nord du Bénin n’est nullement la preuve d’une base. Il a expliqué que le Bénin et la France entretiennent un partenariat de sécurité et de défense. « Cette coopération, c’est de la formation. C’est des militaires français qui viennent régulièrement u Bénin», a-t-il expliqué. Selon les dires de Marc Vizy, ils viennent en « groupes de 3, 4, jusqu’à 12 qui restent qu’un jour et qui font une formation en entraînement avec leurs camarades béninois ».Ce qui a peut-être fait croire dans l’opinion qu’il y a une base militaire française au nord du Bénin, c’est la forte présence de français au sein des soldats béninois dans le nord en 2022. Mais selon l’ambassadeur, ils étaient là pour une mission d’entraînement avec leurs camarades béninois dans le cadre de la lutte antiterroriste.En clair, il ne s’agit pas d’un détachement de militaires français qui est venu opérer en installant leur propre base, à le croire. Ces instructeurs français sont « restés d’abord à Tanguiéta dans une caserne béninoise, puis ensuite à Kandi et ont entraîné dans les combats les unités béninoises chargées de lutter contre ce fléau. Ça n’a rien à avoir avec une base française », a martelé Marc Vizy.Selon le diplomate, la France souhaite juste aider les pays qui sont ses amis et qui traversent cette même crise sécuritaire.

Assise AGOSSA