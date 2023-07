Coupe du monde de Tchoukball Prague 2023: Les adversaires des Guépards tchoukballeurs connus

Vues : 9

Un joueur de tchoukball tentant un tir

L’équipe nationale de Tchoukball du Bénin s’active pour prendre part à la coupe du monde de la discipline qui aura lieu à Prague en République Tchèque du 31 juillet au 6 août 2023. Mais en attendant de rallier Prague, l’équipe a pris connaissance de ses adversaires. C’est après le tirage au sort effectué en milieu de semaine par la Fédération internationale de tchoukball (FITB) et le comité d’organisation dudit mondial pour répartir les 16 pays qualifiés au niveau des hommes. Ainsi, les Guépards du Bénin ont hérité du groupe D. Dans cette poule, les tchoukballeurs venus du pays du président Talon vont jouer le Bangladesh, la Grande Bretagne et la Singapour. Un groupe qui est jouable selon le sélectionneur national de l’équipe, Hervé Dossoumou. «Ce groupe est assez relevé mais très jouable. La Grande Bretagne et le Singapour sont de très bonnes équipes. Mais ne nous font pas peur. Nous ne connaissons pas très bien le Bangladesh. Donc nous aborderons la compétition comme d’habitude avec beaucoup de modestie. Et nous comptons aussi sur nos forces intrinsèques et surtout sur la fraîcheur de notre jeunesse », a-t-il laissé entendre.

A préciser que la délégation des champions d’Afrique est attendue à Prague au plus tard le 29 juillet 2023. A souligner que le Cameroun, second pays du continent, est logé dans le groupe A et va jouer la République tchèque, la Suisse et le Thaïlande. Outre les principaux championnats masculins et féminins, la coupe comprend également le championnat du monde inaugural dans la Catégorie Master M40 et aussi la réunion de l’Assemblée générale 2023 de la FITB.

Voir tous les groupes

Groupe A

Suisse

Cameroun

République tchèque

Thaïlande

Groupe B

Espagne

Inde

Taipei

Uruguay

Groupe C

Brésil

Allemagne

Hong Kong

Italie

Groupe D

Bangladesh

Bénin

Grande Bretagne

Singapour

Anselme HOUENOUKPO