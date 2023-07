Recrutement de 2000 jeunes pour la formation duale débouchant sur le CQP: Le test d’accès lancé à Natitingou

Vues : 1

Dans le cadre de la formation des jeunes à l’employabilité à travers le « Projet D’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) », le test de sélection de la 1ère cohorte s’est déroulé le samedi 15 juillet 2023 sur l’ensemble du territoire national. C’est le ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, qui a procédé à son lancement officiel au lycée technique de Natitingou.

Le ministre Yves Kouaro Chabi donnant son allocution de lancement

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Au total, 14007 candidats dont 2260 femmes ont composé dans 78 centres répartis sur toute l’étendue du territoire dans le cadre de ce test d’accès à la formation Duale, inscrit dans les activités de la composante 2 du projet ‘’ProDIJ’’. A l’issue de ce test, il sera procédé au recrutement de 2000 jeunes dans 10 métiers pour une formation subventionnée en vue de l’obtention du certificat de qualification professionnelle (CQP). Il s’agit de : Assistant cuisinier, Électricien bâtiment, Maçon, Maintenancier automobile, Menuisier Aluminium, Menuisier bois, Opérateur froid et climatisation, Pâtissier/Boulanger, Plombier et Soudeur. Le lancement officiel s’est déroulé en présence des élus locaux, des cadres départementaux du ministère de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ainsi que des responsables du FODEFCA et de la DESTFP.

Entre les lignes : En effet, le projet est financé par la Banque monde et sa mise en œuvre est effective au Bénin depuis juin 2021. Sa composante 2, chargée de la formation professionnelle par apprentissage pour l’amélioration des compétences techniques des jeunes vulnérables est exécutée par le Fonds de Développement de la Formation Continue et de l’Apprentissage (FODEFCA). L’objectif est d’améliorer l’accès des jeunes vulnérables à la formation professionnelle par apprentissage dans l’un des métiers porteurs retenu. En procédant au lancement officiel de ce test, le ministre Yves Kouaro Chabi a invité les candidats à l’assiduité et au travail bien fait. Il leur a souligné l’importance de ce projet dont ils sont les bénéficiaires.

Le ministre lance les épreuves de composition

L’autorité ministérielle n’a pas manqué de remercié son collègue des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou et les responsables de la Chambre des métiers et de l’artisanat qui ont contribué à rendre la phase de ce projet effective.

Par ailleurs : Il faut préciser que pour concrétiser sa vision et poursuivre l’opérationnalisation de la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) pour la période 2020-2025, le gouvernement a initié cette nouvelle opération sur l’emploi des jeunes dans les 77 communes du Bénin dénommée « Projet D’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) ». L’objectif de développement de ce projet est d’accroître l’inclusion économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans en situation de sous-emploi ou d’inactivité, ayant un faible niveau d’instruction et de renforcer les services de l’emploi et le système de formation technique et professionnelle au Bénin.

Alban TCHALLA