Energie électrique à Parakou: Bio Tchané et le MCC inaugurent le poste électrique de Ganon

Ce que vous devriez savoir : Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, président du conseil d’administration du Millenium challenge Account, a procédé, le samedi 15 juillet 2023, à l’inauguration du poste électrique de Ganon à Parakou. C’était en présence des membres du Millenium challenge Corporation, du ministère de l’énergie et de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), du préfet du Borgou, des maires de Parakou, de Tchaourou, de N’dali et leurs conseillers. Cette infrastructure qui est désormais un patrimoine de la SBEE est financée à hauteur de 391 millions de dollars octroyés par le peuple américain, pour une contribution de 31,6 millions de dollars du gouvernement béninois, soit un total de 422,6 millions de dollars (environ 253,56 Milliards de francs CFA). Ce poste de transformation et de distribution d’énergie mis en service va permettre d’améliorer les performances de la SBEE, de promouvoir l’électrification hors-réseau basée sur les énergies renouvelables et soutenir les réformes institutionnelles.

Que disent les autorités : Pour le maire de Parakou, InoussaChabiZimé, outre cette infrastructure, le programme MCA Bénin 2 a accompli de grandes réalisations au profit des populations dont notamment la réhabilitation pour la construction de plus de 300 km de lignes électriques aériennes et souterraines qui ont significativement permis de faciliter letransport de l’énergie.« Grâce aux interventions du programme, le sous secteur de l’électricité autrefois peu performant est entré dans une phase de progrès indéniable et irréversible fortement soutenue par la ferme volonté du président Patrice Talon d’éradiquer la pauvreté énergétique au Bénin », a-t-il laissé entendre. Le représentant du DG de la SBEE, Gérard Hounnoukpé, a, quant à lui, rassuré que toutes les dispositions sont déjà prises par les services compétents de la structure et que l’infrastructure va desservir les zones non encore couvertes par la SBEE. C’est pour atteindre cet objectif que la représentante du MCC, Camille Eaton, a fait observer que le réseau électrique au Bénin à une capacité de transformation trois fois plus élevée qu’en 2015 grâce aux réalisations du compact énergétique du MCC et grâce au don du peuple américain. « Ce poste permettra à la Sbee de fournir aux populations du septentrion et environnant, une électricité suffisamment stable et fiable à même de supporter de nouvelles infrastructures économiques et sociales telles que usine, industrie, hôpitaux, et centre de santé, système d’adoption de filtration et de pompage d’eau pour booster la croissance économique et améliorer les conditions de vie pour des populations », souligne-t-elle. Procédant à l’inauguration du site, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané a rappelé que la vision du Bénin est de disposer dans une décennie d’un système énergétique efficace performant et compétitif. Une vision qui est en train de se concrétiser grâce aux réformes et aux investissements. A le croire, le gouvernement a accompagné ces investissements afin que la disponibilité de l’énergie en quantité et en qualité puisse être assurée.

Entre les lignes :Il faut noter que c’est environ 185.000 personnes qui bénéficieront de cette transformation de l’économie béninoise avec un accès équitable et fiable à l’énergie au Bénin.

Assise AGOSSA