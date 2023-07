Tête-à-tête à la présidence de la République: Ce que Talon et Dangoté se sont dit

Vues : 2

Talon et Dangoté

Le président Patrice Talon a reçu en audience le mercredi 12 juillet 2023, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangoté en visite de travail à Cotonou. Le milliardaire nigérian était accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs à l’audience avec le Chef de l’Etat. Rien n’a été filtré de leurs discussions. Mais, quelques jours après les échanges, le vendredi 14 juillet, le groupe de l’opérateur économique nigérian a expliqué dans leurs canaux digitaux pourquoi Dangoté était allé rencontrer le président Talon. Selon la publication, le but de la visite était de favoriser des relations bilatérales plus fortes et d’explorer les zones potentielles de bénéfice mutuel et les opportunités d’investissement entre Dangote Industries et la République du Bénin. En effet, sa rencontre avec le Chef de l’Etat devra permettre de pacifier les relations entre les deux personnalités puisque l’hôte du Chef de l’Etat a été longtemps soupçonné d’être le principal acteur des mauvaises relations qui existent entre le Bénin et le Nigéria ces dernières années. Le milliardaire nigérian Aliko Dangoté aura finalement réussi la réconciliation en rencontrant le président Patrice Talon même si à l’arrivée du nouveau président du Nigéria, Bola Tinubu, un nouveau souffle semble être impulsé dans la coopération entre les deux pays. Cet échange fructueux est également à mettre à l’actif du président Patrice Talon en vue d’une amélioration du climat des affaires. Il faut préciser que les discussions entre ces deux personnalités se sont déroulées en présence des ministres chargés des Finances, Romuald Wadagni et celui des Affaires Étrangères, Olushegun Bakari.