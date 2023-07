2ème  session ordinaire du Bureau exécutif national: FCBE lance un appel face à la guéguerre Talon-Yayi

Vues : 1

Le présidium à l’ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire

A l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2023 du parti FCBE tenue à Parakou ce samedi 15 juillet 2023, le Secrétaire Exécutif National, Paul Hounkpè s’est prononcé sur ce qu’il faut pour des élections générales apaisées et inclusives en 2026. Les institutions ayant en charge de l’organisation des élections ainsi que les partis politiques doivent se retrouver pour clarifier un certain nombre de points avant 2026, année des élections générales, selon lui. Pour Paul Hounkpé, il s’agit d’un préalable très important si l’on tient à passer en douceur cette période. Suivant ses explications, il faut obligatoirement prendre des dispositions pour « éviter que les scénarios de 2019 et 2021 se répètent ». Il pense que la solution, c’est de se retrouver entre toutes les parties impliquées dans le processus électoral pour que les conditions de participation auxdites échéances soient clairement expliquées. Il n’est pas question d’attendre l’année électorale pour le faire, refuse-t-il. « Entre les députés élus en 2023 et ceux qui seront élus en 2026, qui vont parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026? Le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon peut-il être encore candidat 2026? », s’est-il interrogé. Paul Hounkpé avoue que l’heure ne devrait pas être à des confrontations et à des attaques sous n’importe quelle forme. Il invite toutes les Forces vives de la nation à s’inscrire dans cette dynamique d’apaisement du processus. « Ensemble avec tous, et surtout avec ceux qui se considèrent les plus forts du moment, nous trouverons les mots et adopterons les comportements pour rétablir la paix sociale et le dialogue, actuellement en grande souffrance, en vue du passage en douceur de la période des élections générales de 2026. » a insisté le numéro 1 de la famille des Cauris. « … Il y a des préalables à aborder avec courage et responsabilité avant ces élections de 2026. C’est pourquoi le débat précocement lancé sur les candidatures ne devrait pas nous éblouir au risque de passer à côté de l’essentiel. Ne soyons donc pas pressés, chers camarades. Car, c’est en étant FCBE que nous allons construire ce 3ème pôle irréversible et salvateur pour notre pays » a aussi laissé entendre Paul Hounkpè.

Il faut noter qu’au lendemain de la deuxième session ordinaire du Bureau exécutif national, les membres du Bureau Politique de FCBE pensent déjà à la mise en œuvre des recommandations issues de cette assise. C’est ainsi qu’ils ont rencontré les leaders et conseillers FCBE du septentrion ce dimanche 16 juillet 2023. Au cours de cette réunion, il a été surtout question d’affiner de nouvelles stratégies pour affronter avec succès les prochaines joutes électorales. Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de la démarche du parti depuis quelques jours au profit des conseillers et leaders du parti dans les 24 circonscriptions électorales. Après l’Atlantique et le Littoral, le Zou et les collines, le Bureau Politique est dans le Borgou et l’Alibori.

Encadré

FCBE lance un appel face à « l’interminable duel Talon – Yayi »

Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent(FCBE) affirme ne plus se retrouver dans « la guerre Talon-Yayi qui déchire depuis quelques années notre pays ». Pour le Secrétaire Exécutif National de ce parti Paul Hounkpè et les siens, il s’agit d’ « un règlement de compte entre deux anciens amis qui occasionne des exilés politiques, de la violence avec pour corolaires la mort de nos compatriotes et leurs emprisonnements.» Samedi dernier à l’occasion de la deuxième session ordinaire de FCBE tenue à Parakou, les responsables de ce parti faisaient ainsi ce constat, révélant que c’est cette situation qui a «conduit à l’exclusion de certains partis aux législatives ». Et d’ajouter aussi : « En 2021 également l’emprisonnement de Reckya Madougou, Joël Aïvo et autres, des morts, des édifices incendiés. » Depuis Parakou la famille Cauris s’adresse au peuple béninois en ces termes « La FCBE lance un appel à tous les béninois d’ici et d’ailleurs à la rejoindre pour pacifier le Bénin, assurer son développement et régler le problème de nos frères et sœurs emprisonnés ou exilés. La FCBE soutient fermement qu’il faut se départir de ces deux hommes car déjà les prémices qu’ils annoncent pour les élections générales de 2026 ne rassurent guère. Il y a le clan Talon qui n’entend céder un iota de ses privilèges du moment et les randonnées de Yayi et ses propos qui démontrent qu’il tient coûte que coûte à en découdre avec Talon. Dans de telles postures, il y a à craindre encore pour la paix. » Paul Hounkpè et les siens disent proposer aux Béninois « une autre alternative, un 3ème pôle qui n’a rien à ce voir avec la guéguerre interminable entre les camps Talon et Yayi ».

Christian TCHANOU