Non désignation des secrétaires des commissions permanentes: La Cour donne un ultimatum de 10 jours aux députés

Les conseillers à la Cour constitutionnelle étaient en audience plénière le jeudi 13 Juillet 2023. Sept dossiers de recours ont été examinés. Des décisions ont été rendues dont la DCC 23-215 du 13 juillet 2023 suite au recours des présidents des groupes parlementaires UP le Renouveau et Bloc Républicain contre les députés membres du Groupe parlementaire les Démocrates pour violation de l’article 35 de la constitution d’une part, et de la décision DCC 23-054 du 09 mars 2023, d’autres part. Après examen du recours et les arguments avancés par les Députés du parti Les Démocrates et ceux des partis UP le Renouveau et Bloc Républicain, les sages de la Cour décidé que sur la violation par les députés Les Démocrates de l’article 35 de la Constitution et de l’autorité de la décision de la Cour, que la renonciation du groupe parlementaire Les Démocrates à se porter candidat au poste de secrétaire des bureaux des commissions permanentes n’est pas contraire à la Constitution. S’agissant de la violation par les députés des groupes parlementaires Union Progressiste-Le Renouveau et Bloc Républicain des articles 34 et 36 de la Constitution sur leur attitude ayant consisté à concéder exclusivement le poste de secrétaire des bureaux des commissions permanentes aux députés du groupe parlementaire Les démocrates, la Cour dit également qu’elle n’est pas contraire à la Constitution. Sur l’urgence à pourvoir au poste de secrétaire de commissions permanentes vacants, les sages ordonnent la poursuite des élections au sein des commissions permanentes au plus tard le 20 juillet 2023 à minuit. Cependant, à défaut de candidature des députés du groupe parlementaire Les Démocrates au poste de secrétaire des bureaux des commissions permanentes, les députés des groupes parlementaires Union Progressiste le Renouveau et Bloc Républicain doivent pourvoir à ce poste, au plus tard le 27 juillet 2023 à minuit.

Alban TCHALLA