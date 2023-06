Efficacité énergétique au Bénin: L’Aberme forme 450 acteurs du secteur

Vues : 3

Ce que vous devriez savoir: Le Directeur général de l’Aberme, Gérard Zagrodnik, a présidé, le mardi 27 juin 2023, une conférence d’annonce des ateliers de formation et de sensibilisation de divers acteurs sur l’efficacité énergétique. La séance s’est tenue au siège de l’agence en présence du secrétaire général de la préfecture du littoral, le représentant du Directeur général de l’autorité de régulation de l’électricité et d’autres acteurs du secteur de l’énergie. L’objectif de ces ateliers de formations et de sensibilisation est de renforcer et d’intensifier les actions de communications et de sensibilisations sur l’efficacité énergétique. Lesdits ateliers sont initiés à l’endroit des acteurs de la chaîne de la commande publique, architecte et professionnels de bâtiment, industriel, hôteliers et inspecteurs des enseignements primaires et secondaires. Ainsi, au cours de cette conférence qui marque également un moment de bilan des activités menées par l’Aberme, le Directeur de la maîtrise de l’énergie et des bio digesteurs a fait une présentation générale des thématiques de la formation et aussi le niveau de mis en œuvre des recommandations issues de l’atelier bilan sur les normes minimales de performance.

Que disent les autorités : À l’entame de son allocution, le Dg/Aberme, Gérard Zagrodnik, a rappelé l’importance de l’accès à l’énergie électrique dans un pays en développement. «L’accès à l’électricité est un bien social et sa disponibilité en quantité, en qualité et à l’heure pour les industries est un préalable incontournable à satisfaire pour amorcer le développement économique d’un pays», dit-il. C’est pour cela, souligne-t-il, que le Gouvernement a priorisé le secteur de l’énergie avec quatre (04) projets phares dans son plan d’actions dont l’un est dédié à la maîtrise des consommations énergétiques avec un objectif de réduire de plus de 80MW l’appel de puissance à la pointe à l’horizon 2030. S’agissant de cette série de formation, de sensibilisation et d’éducation à l’endroit de 450 acteurs sur les enjeux liés à l’utilisation rationnelle de l’énergie, le Dg est rassuré de ce que les attentes de chacun d’eux seront plus que satisfaites. Pour sa part, le secrétaire général à la préfecture du Littoral représentant le Préfet, a fait savoir que l’efficacité énergétique requiert le concours de toutes et de tous. Il a par ailleurs rappelé les actions concrètes du projet phare inscrit au PAG relatif à la maîtrise des consommations énergétiques dont l’objectif est de réduire de plus de 80 MW l’appel de puissance à la pointe à l’horizon 2030. Il a cité entre autres l’adoption de la Politique Nationale de Maîtrise d’Energie (PONAME) ; l’adoption du décret n°2018-563 du 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels et réfrigérateurs en République du Bénin et l’étude pour la défiscalisation de ces équipements efficaces. Procédant enfin au lancement officiel des travaux de cette série d’atelier de formation, le représentant du préfet du Littoral a souhaité plein succès à l’initiative et formule le vœu de formations productives dont les résultats apportent une contribution positive et significative à la consolidation des progrès enregistrés dans le secteur de l’énergie au Bénin.

Quel est le bilan des réalisations de l’Aberme: Trois ans après la mise en vigueur du décret n°2018-563 du 19 décembre fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels et réfrigérateurs en République du Bénin, l’Agence a traité sur la plateforme GUCE plus de 1400 demandes de certificats soumises dont seulement près de 200 ont été approuvées et ont permis d’importer 149.675 climatiseurs, plus de 5000 réfrigérateurs et plus de 200.000 lampes électriques toutes puissances, modèles et classes énergétiques confondus, selon le DG/Aberme. Aussi, poursuit-il, l’Aberme a mené plusieurs actions relatives aux recommandations issues de l’atelier bilan sur la mise en œuvre dudit décret dont la promotion de l’entrée des équipements électriques efficaces et économes en énergie sur le territoire national. Il s’agit selon le Dg de la mise en place d’un réseau de 140 enfants ambassadeurs en efficacité énergétique, la formation et la sensibilisation de 1097 artisans électriciens sur le contenu du décret fixant les normes minimales de performance énergétique avec l’appui du projet RECASEB et de l’Agence CONTRELEC. L’Aberme a aussi formé et sensibilisé les Maires des communes du Bénin sur les enjeux liés à l’efficacité énergétique et sur les normes minimales de performance énergétique.

Assise AGOSSA