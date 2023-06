Mouvement politique ‘’Option Olivier BOKO 2026’’: Dr Louis-Marc Sognon au contact des populations de Ouèssè

Vues : 1

Dr Sognon donnant son allocution

Deux semaines après la grande mobilisation à Glazoué, les leaders du mouvement “Option Olivier BOKO 2026” ont descendu le samedi 24 juin 2023 à Ouèssè. Avec à leur tête, le Dr Louis-Marc Sognon, ils sont allés exposer leurs perspectives de 2026 aux populations de cette commune, qui n’est rien d’autre que l’appel à la candidature d’Olivier BOKO pour la présidentielle de 2026. Des explications données au cours des échanges afin de mobiliser l’assistance pour la cause, les responsables de ce mouvement ont fait savoir qu’ils veulent voir leur idole Olivier BOKO poursuivre les œuvres entamées par le Chef de l’Etat, Patrice Talon et pérenniser d’autres acquis de sa gouvernance.

Dr Louis-Marc Sognon, coordonnateur du mouvement “Option Olivier BOKO 2026” et ses camarades ont appelé les militants (hommes, femmes et jeunes) à les rejoindre pour les aider à concrétiser ce rêve le plus cher. Les populations de Ouèssè, dans la10ème circonscription électorale, ont accordé un grand intérêt et exprimé leur volonté de donner cette envie à Olivier BOKO de se présenter à cette élection. Après Ouèssè, la prochaine étape est celle de la commune de Savè les jours à venir.

Alban TCHALLA