He Lazare Maurice Sehouéto, de l’UP le Renouveau: «  Nous avançons contre vents et marées »

Lors de la conférence de presse du groupe parlementaire ‘’Union Progressiste le Renouveau’’ le 22 juin 2023, le député Lazare Maurice Sehouéto a répondu à certaines questions des journalistes. Il s’est surtout prononcé sur la supposée timidité des députés de l’UP le Renouveau au parlement face aux contradictions des élus de l’opposition.

Ce que vous devriez savoir : « Beaucoup de députés qui savent raison garder se taisent. Il ne s’agit pas de timidité. Il s’agit de l’attitude normale que des personnes qui ont la mesure de leurs responsabilités, observent lorsqu’elles viennent nouvellement dans une maison ». C’est en ces termes que le député Lazare Maurice Sehouéto a réagi à la préoccupation des journalistes au sujet de leur inaction à l’Assemblée nationale face à leurs collègues de l’opposition. Pour lui, l’Assemblée nationale fonctionne sur la base d’un certain nombre de textes alors que certains élus interviennent sans se mettre à niveau par rapport aux textes en vigueur. « Que les députés de l’Union Progressiste le Renouveau ne s’adonnent pas à cela, c’est bien à leur actif. Et je pense que de ce point de vue, il ne s’agit donc pas de timidité mais de la réserve nécessaire, le temps de prendre la mesure des choses, le temps parfois de se mettre à niveau des textes qui existent », a-t-il dit.

L’UP le Renouveau veut la paix : Dans ses propos, Lazare Maurice Sehouéto a précisé que l’Union Progressiste le Renouveau pense que la paix dans un pays repose fondamentalement et d’abord sur le respect des règles, des lois en vigueur, des institutions. « La paix repose d’abord sur la justice. Mais lorsque de manière cavalière, certains amis prennent de la distance par rapport aux lois de la République, prennent de la distance par rapport à la courtoisie minimale nécessaire dans la République pour un vivre-ensemble harmonieux, il faut les ramener à l’ordre », s’est-il indigné. Mais, il souligne qu’en les ramenant à l’ordre, ce n’est pas pour nourrir la guerre. Il poursuit en disant que certains viennent à l’Assemblée nationale et ne connaissent pas les lois. « Ils prennent la parole sans connaître le règlement intérieur, prennent la parole sans savoir où est-ce qu’on est dans un débat, prennent la parole exactement comme on le fait autour d’une table de belote ou de Adji », a déploré le député.

Ce qu’il pense que l’opposition doit faire : « Ce qui est refusé ce n’est pas que l’opposition ne dise pas ci ou ne dise pas ça. Comme le président du groupe parlementaire l’a dit, l’opposition a ses droits. Nous reconnaissons ses droits. Nous sommes prêts à accompagner ces droits. C’est d’abord ça la démocratie », confie-t-il. Mais, l’élu parlementaire de l’UP le Renouveau souligne qu’un droit ne signifie pas un abus de droit. « Abus de droit c’est de vouloir prendre pour soi ce à quoi on n’a pas droit. Le peuple a partagé. Le peuple a donné 28 à certains, 28 à d’autres, 53 à d’autres. Et chacun a ses droits liés à ce partage opéré par le peuple. Venir au parlement pour en avoir plus ou en demander plus, utiliser des subterfuges pour en avoir, c’est un abus de droit. Et c’est ça que nous refusons », a martelé Lazare Maurice Sehouéto.

Entre les lignes : Par ailleurs, il fait observer que l’Assemblée nationale n’est pas bloquée. Il y a des querelles qui sont entretenues. Mais il y a un arbitre. C’est la cour constitutionnelle. « De ce point de vue, pour le moment, nous avançons contre vents et marées », dit-il.

Alban TCHALLA