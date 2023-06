Richard Boni Ouorou, acteur politique de la diaspora: « Patrice Talon ne fait face à aucune pression… »

Vues : 3

Richard Boni Ouoroun

Qu’est-ce qui est important : Dans une publication sur sa page Facebook, le politologue Richard Boni Ouorou a réagi sur la situation politique du Bénin et sur une supposée ‘’pression internationale sur Patrice Talon’’. Selon lui, « le président Patrice Talon ne fait face à aucune pression ». Pour Richard Boni Ouorou bien que la question de la pression internationale sur un dirigeant soit « complexe », elle peut varier en fonction des acteurs impliqués, de leurs intérêts et de leurs objectifs parce que la communauté internationale est constituée de différents acteurs, chacun ayant ses propres priorités et intérêts. « Patrice Talon ne fait face à, encore, aucune pression sérieuse pour ses intérêts économiques et ceux de sa communauté proche. Nous avons en face un monsieur qui a eu le courage de mettre, pour des faits nébuleux, en prison la plus propre ou même très proche conseillère d’un collègue frontalier doyen et puissant dans la sous-région sans aucun scrupule depuis bientôt 3 ans », fait-il savoir avant d’ajouter « et, on nous parle de la pression de la communauté internationale, cette même communauté qui malgré le taux d’endettement ahurissant du Bénin continue de lui offrir des faveurs « notatives ».

Entre les lignes : Dans son argumentaire, Richard Boni Ouorou fait constater, d’un autre côté , qu’aucune mesure solide n’a été officiellement prise à part quelques condamnations nuancées et sans soutien publiquement affichés et assumés. « Dans ce contexte, il est donc essentiel que les citoyens eux-mêmes prennent leurs responsabilités s’il est vrai qu’ils souffrent et que les organisations de la société civile continuent de plaider pour une plus grande responsabilité et transparence de la part de Patrice Talon et qu’ils travaillent ensemble pour affaiblir ses soutiens institutionnels les plus radicaux », conseille Richard Boni Ouorou.

Par ailleurs : Pour finir, il a attiré l’attention sur ce que Patrice Talon semble à la fois « très diminué » mais est encore capable de bondir avec son dernier souffle sur quiconque s’amusera trop proche. Il n’a pas manqué d’exprimer sa solidarité aux acteurs politiques en prison et ceux en exil dont Valentin Djènontin et Affo Djobo.

Alban TCHALLA