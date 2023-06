Mise en œuvre du Provac: Le Japon partage les réalisations de la seconde phase du projet

Vues : 1

L’Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, Tsugawa Takahisa

Ce que vous devriez savoir : L’Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, Tsugawa Takahisa, a procédé, le jeudi 22 juin dernier, à l’ouverture du Séminaire final de la deuxième phase du Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale en République du Bénin (PROVAC-2). La cérémonie s’est tenue au palais des congrès de Cotonou, en présence du Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, Innocent Togla et un parterre de personnalité. Dans le but d’intensifier la production piscicole dans les régions cibles en adoptant une approche de vulgarisation et en améliorant les techniques de pisciculture, la deuxième phase du Provac a été lancée avec le financement du Japon. Cela fait plus de 10 ans que le Japon appuie le Bénin à travers ces importants projets sur la production quantitative et qualitative de poissons.

Ce qu’en dit l’Ambassadeur du Japon : Au cours de la cérémonie, l’ambassadeur du Japon, Tsugawa Takahisa, a rappelé que le PROVAC-2 a démarré ses activités le 30 mars 2017, et s’inscrit dans la préservation et la consolidation des acquis du PROVAC-1, qui a été mis en œuvre de 2010 à 2014. Le diplomate a également souligné que le PROVAC-2 étant à deux mois environ de sa fin, il était nécessaire de partager ses résultats encourageants et dont les acquis allaient au delà du Bénin pour servir déjà plusieurs autres pays tels que le Cameroun, le Togo, le Gabon, la République du Congo, la République Démocratique du Congo et l’Angola. A le croire, ces pays s’inspirent déjà de l’expérience et de l’approche de vulgarisation « fermier-à-fermier » du Bénin, et la coopération technique en la matière est également en cours dans ces pays avec le Japon. Cet accompagnement du Japon a été fortement salué par le représentant du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, Innocent Togla, qui a pris part à cette cérémonie. Il a remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir financé et apporté son expertise à cet important projet qui s’inscrit dans le Programme d’Actions du Gouvernement du Bénin.

Assise AGOSSA