Wilfried Houngbédji à propos de l’affaire de la Sbee: « Il n’y a pas de cadeau aux auteurs de mauvaise gouvernance »

Ce qu’il faut retenir : Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur le scandale financier à hauteur de plusieurs centaines de millions à la Sbee ce mercredi 28 juin 2023 sur la Radio Fraternité Fm. Interrogé sur la question, il a d’abord fait savoir que le cap mis par le Président de la République sur la bonne gouvernance et la tolérance à la corruption est un véritable succès. « Imaginez le flux d’argent qui a été investi dans notre pays depuis 6 ans pour améliorer les conditions de vie générale des populations à travers les réalisations multiples et diversifiées d’infrastructures de toutes sortes, imaginez le scénario de la mauvaise gouvernance autour de toute cette masse d’argent. Donc le président a eu raison d’engager une lutte implacable contre la corruption », a-t-il souligné. A l’entendre, tous les actes de mauvaise gouvernance, révélés soit par la presse ou soit par les audits, font l’objet d’une suite appropriée, à travers des procès et des sanctions.

Que dit-il au sujet de l’affaire de la Sbee : En ce qui concerne la malversation financière orchestrée à la Sbee, le porte-parole du gouvernement a révélé qu’il ne s’agissait pas des sous de l’Etat. « Ce sont des ressources destinés aux agents des impôts. La loi a prévu des commissions pour eux et ils ont leurs pratiques internes pour les récupérer et les gérer. Il semble que l’un d’entre eux et quelques autres se sont montrés habiles pour se servir dans cette cagnotte », a-t-il expliqué en précisant que deux d’entre eux auraient déjà été mis derrière les barreaux. A l’entendre, quel que soit le montant qu’on retrouverait chez quelqu’un, qui ne serait pas un gain mérité ou licite, l’intéressé devra en répondre. « Il n’y a pas de cadeau aux auteurs de mauvaise gouvernance », dit-il. Le porte-parole a profité de cette instance pour rappeler que c’est la bonne gouvernance qui précède le développement et qui fait que les ressources sont préservées pour être utilisées à bon escient. « C’est la bonne gouvernance qui fait que nous réussissons à mobiliser davantage de ressources aujourd’hui aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays », a-t-il conclu.