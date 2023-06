Concours national « Ma thèse en 180 secondes »: Geoffroy Djessou sacré lauréat de la 7ème édition à l’Uac

Vues : 5

Initié depuis quelques années au Bénin, la 7ème édition du concours « Ma thèse en 180 secondes » a connu son épilogue dans la soirée du mardi 27 juin 2023 dans l’amphi Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac). Pour cette édition, c’est le candidat Geoffroy Mahuton Djessou qui a remporté le premier prix.

Remise de trophée au lauréat de l’édition, Geoffroy Mahuton Djessou

Qu’est-ce qui est important : Avec au départ 13 candidats de la 7ème édition duconcours « Ma thèse en 180 secondes », 7 ont pu plancher pour la phase finale et Geoffroy Mahuton Djessou a été sacré lauréat. Il est titulaire d’un doctorat en didactique des langues et cultures à l’école doctorale pluridisciplinaire, espace culture et développement de l’Université d’Abomey-Calavi. Devant un jury de quatre membres et présidé par le Recteur de l’UNSTIM, Professeur Joachim D. Gbénou, le lauréat a présenté son travail de recherche portant sur : « L’apport des chansons de Alokpon dans l’éducation en milieu familial, scolaire et social ». Il a été suivi par Oscar Godonou (2è) et Chrysostome Gansa (3è). Ces derniers ont respectivement fait leur présentation sur les sujets: « Les remplacements intempestifs de batteries : le magnétisme m’apporte le salut » et « Elever les grenouilles pour sauver leur population et combattre la faim ». Le prix du public est revenu à Aubin Atchagba grâce à ses recherches sur « Comprendre les autopsies au Bénin de 2013 à 2020 : Une exploration des aspects de santé publique et légale ».

Entre les lignes : Après les exposés des candidats, le jury a examiné leur travail en se basant sur quatre aspects à savoir : la présentation à l’oral, la vulgarisation du contenu, la structuration logique et linéaire du texte de présentation, et la vérification qui permet de voir si à l’intérieur de la présentation, s’il y a un coup de cœur. Pour le Directeur du bureau national de l’AUF, Fawaz Taïrou, l’idée est de sortir les résultats des recherches hors des cadres des universités, et de les faire découvrir au public. Afin d’atteindre cet objectif pour cette édition, le président du jury, Professeur Joachim D. Gbénou a rassuré que le lauréat sera coaché en vue de l’aider à améliorer son texte et sa présentation.

Que dit le lauréat : Après cette finale nationale, Geoffroy Djessou ira représenter le Bénin au niveau international, le 05 octobre 2023, à Rabat au Maroc. Il justifie le choix de son sujet par l’ignorance que font les gens de leurs propres savoirs et richesse. Dans ses recherches, il a sélectionné 719 chansons de l’artiste Alokpon qu’il a transcrites et classées en 13 catégories. Ce qui lui a permis de comprendre qu’il y a des éléments à être vulgarisés et enseignés dans le milieu scolaire, social, et familial. « Le futur auquel nous aspirons ne peut pas exister sans la culture, et toute formation qui ne tient pas compte de la culture du formé, est de leurre », a-t-il confié. Parmi les 33 pays francophones en compétition pour la phase internationale, 13 seront retenus. Le Directeur de l’AUF espère que le candidat du Bénin sera dans le lot. Il faut dire que Geoffroy Mahuton Djessou était arrivé troisième à la 6ème édition de ce concours. Son désir et son ambition de gagner le 1er prix, l’ont poussé à se présenter à cette édition où il a pu atteindre son objectif.

