Tournée ‘’Osez le Bénin! Roadshow France 2023’’: La SIPI et l’APIEX vantent la destination Bénin aux investisseurs français

(Les assurances de l’Ambassadeur Agbangla aux partenaires français)

Sur l’autorisation du Chef de l’Etat, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) et la Société d’investissement et de Promotion de l’industrie (SIPI Bénin) ont conduit du 19 et au 27 juin 2023, une délégation béninoise à la rencontre des investisseurs français. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tournée de promotion dénommée: « Osez le Bénin! Roadshow France 2023 ». L’objectif est de mettre en avant l’attractivité et le dynamisme du Bénin et mobiliser les entrepreneurs français en vue de partenariats et co-investissements. Au nom des autorités béninoises, l’ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla a, dans un discours franc, rassuré les partenaires français

Photo d’ensemble après une séance d’échange avec les investisseurs français

Marseille, Lyon, Paris, Rennes, Nantes et Louviers. Ce sont les villes parcourues par cette délégation béninoise à la rencontre des entrepreneurs français. Ces villes, du point de vue des autorités béninoises, sont traditionnellement spécialisées dans les domaines prioritaires de la stratégie de promotion des investissements (Agro-industrie Pharmacie, Distribution, Numérique et Services). Ladite tournée a été organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI Bếnin), le Conseil National du Patronat (CNP Bénin), la Caisse des impôts et Consignation (CDC Bénin), le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la CCI-Bénin (CAMEC Bénin), l’Ambassade de France au Bénin, BPI France, Business France, l’Agglomération de Seine et Eure et le Mouvement des Entreprises de France International.

Que retenir : Au cours de leur périple, la délégation du Bénin a fait des restitutions aux entrepreneurs français pour mieux expliquer les raisons qui militent en leur faveur s’ils décident de venir investir au Bénin. La délégation a pu mettre l’accent sur les secteurs prioritaires d’investissement notamment l’agriculture à grande échelle pour l’exportation, l’agro-alimentaire à travers les industries de transformation, l’opérationnalisation de la zone industrielle de Glodjigbé, le numérique, les services, le tourisme. Il a été suffisamment développé les avantages et toutes les opportunités d’investissement dans les zones économiques spéciales, qui s’offrent aux investisseurs directs étrangers. Présent au cours de cette tournée, l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla a rassuré les partenaires de secteurs privés français et européens que le Bénin n’est plus un pays à risque au regard de la crédibilité de sa signature à l’international. «Le Bénin ne connaît plus de défaut de paiement de ses engagements intérieurs et extérieurs. Le Bénin jouit d’une stabilité macroéconomique reconnue par les institutions internationales, notamment le FMI, qui nécessite aujourd’hui une révision de la classification de risque-pays du Bénin par l’OCDE, afin de libérer les investisseurs intéressés, mais qui sont toujours animés de réserve à « Oser le Bénin », a-t-il dit. L’Ambassadeur s’est engagé après le départ de la délégation de prendre le témoin du suivi de cette tournée pour poursuivre les contacts.

Par ailleurs : Notons que cette tournée fait suite à l’appel lancé par le président de la République, Patrice Talon aux investisseurs français, d’abord à l’occasion de la visite officielle du président Macron à Cotonou en juillet 2022 et ensuite lors de sa participation à la REF du MEDEF à Paris en août 2022.

Alban TCHALLA