Techniques de recherche bibliographique en science: Les capacités des jeunes chercheurs de l’Uac renforcées

Photo d’ensemble des participants à la formation

Ce que vous devriez savoir : L’édition 2023 de la Semaine Africaine des sciences s’est tenue à Cotonou du 20 au 23 juin 2023. Dans le cadre de cette semaine, une journée de renforcement des capacités sur la recherche bibliographique, a été initiée à l’endroit des jeunes chercheurs de l’Uac, le jeudi 22 juin 2023, dans l’amphithéâtre Idriss Déby Itno. Ils sont une soixantaine de jeunes chercheurs et doctorants ayant pris part à cette journée de renforcement des capacités initiée par la société Einstein Forum en partenariat avec plusieurs unités de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi. La formation a permis aux participants d’être mieux aguerris d’une part sur l’utilisation des logiciels pour les références bibliographiques et d’autre part comment faire de la recherche scientifique sur internet afin d’avoir des réponses fiables.

Ce qu’il faut retenir : Dans sa communication sur les ‘’techniques de recherche bibliographique en science’’, Dr Hornel Koudokpon a exposé l’ensemble des méthodes à utiliser pour faire une bonne recherche de littérature ainsi que des outils qui permettent de les affiner afin d’avoir une bonne moisson. Ces recherches, a-t-il indiqué aux participants, peuvent concerner des livres, des articles, des brevets et même des journaux. De son point de vue, le bien-fondé de cette formation est que le problème de la recherche bibliographique, n’a pas de niveau. « Les étudiants se plaignent à chaque fois de la revue bibliographique », a-t-il dit. Et c’est pour remédier à cela que la coordonnatrice de ladite formation, Dr Esther Déguénon pense qu’il est utile de faire cette communication pour donner des attitudes aux participants. « Si les étudiants savent bien le faire, ils feront moins de plagiat », a précisé le formateur Dr Hornel Koudokpon. Les participants ont également suivi une communication sur les outils de gestion de la bibliographie. Elle a été animée par le Dr Eric Agbodjento, Chercheur à l’Unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles (Urmapha). Au nombre des outils étudiés pour concevoir la bibliographie, on note ‘’Zotero’’ et ‘’Mendeley’’. « Il y a des erreurs que l’on n’arrive pas à déceler. Parfois des bibliographiques qui sont citées dans le texte que l’on ne retrouve pas dans la partie référence bibliographique et vice-versa. C’est pour éviter ces anomalies. Ça nous a permis d’élever un peu le niveau de connaissance des participants par rapport à l’utilisation de ces outils », a fait savoir le formateur Dr Eric Agbodjento.

Entre les lignes : Par ailleurs, les participants ont exprimé leur joie des nouvelles connaissances acquises. Dr Justin G. Gandého est l’un des participants. Il souhaite que l’initiative soit pérennisée pour les années à venir.