Sollicitée par Fanicko et Tyaf pour un acte social à Cotonou : La Fondation Abakè répond par son projet «Un million de sourires»

Vues : 4

Les responsables de la Fondation donnent ici les plats aux enfants

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de leur concert à Cotonou, les artistes Fanicko et Tyaf Papa Yazir ainsi que d’autres ont sollicité la Fondation Abakè pour à l’acte de bienfaisance qu’ils font dans la journée du samedi 24 juin 2023. Un appel auquel, Abakè De Rosa Assongba, présidente de la fondation et son équipe ont répondu favorable. Ceci, à travers le projet «Un million de sourires». Ainsi, la Fondation redonne vie à ce projet qui offre la joie à de nombreux enfants du Bénin à travers des plats takeaway avec lesquels ils s’assuraient au moins un repas par jour. Pour la circonstance, ce sont les enfants d’Akpakpa Dodomè qui ont bénéficié de cet acte de générosité de la fondation.

Ce qu’en disent les participants : Présents, les artistes ont remercié et félicité la présidente de la Fondation et sa coordonnatrice Chérita Walter pour l’idée. «Penser nourrir un million de personnes n’est pas une petite affaire. Mais la Fondation l’a initié et s’y met depuis des mois, on ne peut que les féliciter», a lâché Fanicko heureux de voir la joie que dégageaient les enfants à qui les plats ont été distribués. «Tout le monde n’a pas ce cœur-là. Il faut vraiment aimer les enfants pour pouvoir le réaliser», a poursuivi l’artiste béninois. Pour sa part, Yilim de la Côte d’Ivoire a déclaré que «c’est super. C’est quelque chose de grand de participer à cette action. Franchement, merci à la fondation Abakè d’avoir pris cette initiative, pour tout ce qu’elle fait pour les enfants et les femmes ici au Bénin». Anodaboy et Marho ont abordé dans le même sens. Tout comme eux, les enfants n’ont eu autres mots que le merci à l’endroit de la Fondation. «La pluie nous a beaucoup dérangé aujourd’hui. Mais cela n’a pas émoussé l’ardeur des membres de la fondation pour la tenue de leur geste. Nous avons vraiment apprécié cela et nous leur demande de poursuivre dans tout le Bénin», ont convié les enfants.

Ce qu’en pensent les responsables : Pour leur part, les responsables de la Fondation se disent satisfaits d’accomplir à nouveau le désir «celui de donner la joie aux enfants». «Vous savez, un million de sourires, c’est un programme que nous avons initié pour nourrir un million d’enfants. Ce programme est né de notre envie de venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin », a fait savoir la présidente Abakè De Rosa Assongba qui ajoute « on est tout le temps content quand les enfants sont en joie ». «Nous ne comptons pas nous arrêter ici. D’ailleurs, c’est la relance du projet. Et pour la prochaine destination, c’est vrai que ce n’est pas encore déterminée, mais on va au nord une prochaine fois », a précisé la coordonnatrice de la Fondation, Chérita Walter.

Entre les lignes : A souligner que pour la précédente saison de ce projet, l’équipe de la fondation a sillonné plusieurs contrés du pays dont Ifangni, Dangbo, Segbohouè, Akpakpa, Zongo, Gbégamey.

Anselme HOUENOUKPO