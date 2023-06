Lutte contre les pollutions atmosphériques: Le Bénin accueille un salon d’engins neufs le 12 octobre

Vues : 6

Le Directeur de At conseil Label Bénin, Bruno Gnidehoué, lors de sa présentation

Un salon international dénommé «Cotonou Auto-Moto show», se tiendra du 12 au 15 octobre 2023 au palais des congrès. L’information a été donnée par les initiateurs, le vendredi 23 juin 2023, au cours d’une conférence de presse tenue au Royal Hôtel de Cotonou.

Ce que vous devriez savoir : Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’agence At conseil Label Bénin, a initié le salon international de l’Automobile, motocycle et services associés de Cotonou afin de promouvoir l’utilisation des véhicules neufs au détriment de ceux d’occasion. Le thème de cette première édition est «Optimiser la mobilité humaine au Bénin face aux enjeux climatiques ». Selon le Directeur de At conseil Label Bénin, Bruno Gnidehoué, ce salon a pour but d’offrir aux concessionnaires, représentant et importateurs de véhicules et motocycles neufs ainsi qu’aux professionnels du métier, un espace pour la promotion de leurs offres. Le salon vise également à offrir aux usagers et amateurs de véhicules et motos, un espace pour découvrir, retrouver et apprécier l’offre disponible ainsi que l’évolution dans le domaine de l’automobile.

Qu’est-ce qui est prévu : Dans sa présentation, le DG Bruno Gnidehoué a fait savoir que plusieurs activités sont prévues au cours de ce salon. Les participants professionnels échangeront sur des thèmes à la fois spécifiques dans le secteur de l’automobile à travers une exposition complète des offres et nouveautés de mobilité disponibles sur le marché, offrant ainsi aux visiteurs une multitude de choix pour une expérience optimale. Aussi, plus d’une cinquantaine d’exposants présenteront leurs produits et services dans une ambiance festive, mettant en avant les véhicules légers et utilitaires, les autocars, les motocycles ainsi que les services associés. Le salon sera également animé par des conférences thématiques sur les dernières évolutions technologiques dans les secteurs de l’automobile. Des ateliers et panels, des séances de présentation et d’explication seront également à l’ordre du jour. Il s’agira au cours de ce salon, poursuit le DG, de créer une plateforme de rencontre et d’échanges entre professionnels et acteurs de toute taille, privés ou publics, locaux ou internationaux. « Il s’agira de présenter et promouvoir les offres de tous les secteurs confondus pour la mobilité humaine au Bénin, stimuler des partenaires en vue de faire de ce salon un événement économique et socio culturel majeur de valorisation du neuf», a-t-il ajouté.

Par ailleurs : Sont autorisés pour l’exposition, les véhicules et motocycles neufs et qui obéissent à la préservation de l’environnement. Outre les expositions il y aura pendant le salon diverses animations et des jeux ainsi qu’un espace trucks et une piste d’essai de véhicules, des animations autours des marques et autres.

Assise AGOSSA

