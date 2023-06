Présidentielle 2026: Olivier Boko et la stratégie d’une candidature !

Vues : 8

Olivier Boko

2026 est encore loin. Ce n’est pas le gros souci du moment dans les milieux politiques. La 9ème législature fraichement installée, sa nouvelle configuration politique et ses 28 députés opposants aux abois, tourmente déjà une certaine classe politique. De l’autre côté, le président Patrice Talon est encore aux affaires. En plein dans son second quinquennat dont deux années seulement viennent de s’égrener sur les cinq. Présidentielle 2026 ? Personne n’en parle donc encore sérieusement autour du patron de la Marina. Du moins, avec tout le sérieux qu’un tel scrutin peut revêtir pour un chef de l’Etat sortant qui ne manquera pas de garantir ses arrières, ou pour peu, sauvegarder tout ce qu’il aura fait de bien au Bénin en dix ans de pouvoir.

Il reste qu’un tintamarre semble prendre de large depuis peu autour d’un nom : Olivier Boko. C’est qui cet homme ? pourrait se demander le béninois lambda, pour ne l’avoir jamais vu figurer sur la moindre liste d’élus, d’acteurs politiques, de ministres ou de directeurs généraux, nommés à tel ou à tel poste en République du Bénin. Les moins indiscrets parleront juste d’un homme d’affaires, un opérateur économique de grande facture dont les sociétés fleurissent ici au Bénin comme ailleurs. Mais sur la place publique, cette image n’est pas très connue. Du moins, pour ceux qui ne sont pas dans son cercle d’affaires, d’amis ou membres de son sérail multipolaire.

Olivier Boko, natif de Ouidah comme Patrice Talon est pourtant présenté comme l’un de ses meilleurs amis de longue date. Patrice Talon s’en va finir d’ici trois ans, ses 10 ans de règne à la tête du Bénin. C’est son ami qui le succédera ? Si Olivier Boko, selon plusieurs témoignages, n’a jusqu’à ce jour évoqué publiquement, ou par quelque acte personnel palpable, la moindre intention dans ce sens, les appels pour susciter sa candidature à la présidentielle de 2026 qui s’enchaînent depuis peu, laissent déduire que l’homme n’en serait pas totalement indifférent. Sans doute qu’il travaille encore sur sa candidature au laboratoire pour mieux évaluer ses chances de succès. Encore qu’il doit se préserver de s’offrir à des critiques de campagne précoce, si lui-même, rentre très tôt en action. En tout cas, il y a forcément un plan d’action en téléchargement pour finalement conduire à une telle candidature au fil du temps, avec la saine intelligence consistant à préparer l’opinion publique et le peuple béninois à son adoption définitive. D’aucuns pourraient également s’interroger sur le pourquoi, deux grandes formations politiques soutenant le pouvoir dont le Bloc Républicain ou l’Union Progressiste le Renouveau n’en pipent encore mot ? Et que ce soient uniquement des mouvements de jeunes presque inconnus sur la place publique qui brandissent avec acharnement le nom d’Olivier Boko depuis quelques temps ? Tout cela participe sans doute d’une stratégie hautement conçue qui impose pour tout départ, une marche naïve et progressive vers une élévation, que porteront aux temps opportuns, les vaillants soldats pour gagner avec vigueur et assurance la farouche bataille présidentielle qui s’annonce en 2026.