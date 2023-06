Candidatures à la Présidentielle de 2026 au Bénin: Les Jeunes Dynamiques de Comè prêts pour Olivier Boko

Vues : 3

Le présidium lors de la déclaration de soutien

Olivier Boko doit être candidat à l’élection présidentielle de 2026. C’est ce que pense l’organisation Les Jeunes Dynamiques des arrondissements de la Commune de Comè qui, dans la soirée du vendredi 23 juin 2023, ont officiellement déclaré leur soutien à cette probable candidature. En effet, lors d’une cérémonie qu’ils ont tenue sous la coordination de Collins Koutan, ces jeunes ont fait connaitre leur volonté de voir le leader politique, Olivier Boko, candidat, à l’élection présidentielle de 2026. Ainsi, ils ajoutent leur voix aux nombreuses qui se sont élevées dans les contrées du pays depuis plusieurs mois où des voix, appelant à une candidature de monsieur Olivier Boko à l’élection présidentielle. Selon Collins Koutan, Coordonnateur des Jeunes Dynamiques de la Commune de Comè, ces appels sonnent comme les prémisses d’un plébiscite futur et ne laissent pas insensible la jeunesse du département du Mono qui n’est pas moins sensible aux enjeux politiques du pays. «Ce n’est donc nullement par mimétisme qu’à notre tour, nous prenons position en faveur de celui que d’aucuns présentent comme l’Homme providentiel ou de la situation, seul à même de préserver et d’affermir les acquis de la Rupture», a-t-il déclaré justifiant ce choix de ses camarades et lui. A l’entendre cette initiative mise en œuvre autour du thème : “Olivier Boko, Président 2026” est dictée par la conviction partagée que le temps des semences est arrivé afin que la récolte de 2026 soit abondante pour le plus grand bien de tous les fils du Bénin. Parlant des raisons qui poussent ce groupe à faire un tel choix, Collins Koutan a informé qu’il fait suite à une analyse objective et rigoureuse de l’environnement politique national, sous-régional, africain et international, à de concertations et de consultations éclairées et nourries par leur ferme volonté d’œuvrer pour la poursuite de la dynamique de la Rupture. Selon eux, il faut un moulé, sachant et architecte de la Rupture pour la poursuite des efforts du président Patrice Talon. «Et le seul qui répond aux critères », est Olivier Boko. «Les deux partagent de nombreux points communs au-delà de leurs occupations professionnelles semblables d’opérateurs économiques. Le Bénin est aujourd’hui à un incroyable niveau. Ce serait un péché pour nous jeunes, de décider aujourd’hui de couper le pont pour se rallier à autres idéologies. C’est après étude de plusieurs paramètres que nous, tous les jeunes de la Commune de Comè, avons décidé de porter notre choix sur Olivier Boko, étant l’homme idéal pour poursuivre les actions et réformes en cours. Nous avons la ferme conviction qu’il est l’homme qu’il faut à la suite du président de la Rupture», ont fait constater Collins Koutan et ses camarades qui ont du coup donné leur engagement à accompagner Olivier Boko pour l’atteinte des objectifs.

Anselme HOUENOUKPO