Fin du 2ème compact du MCA : Le Bénin gagne le pari pour l’accès à l’énergie électrique

Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané

Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, représentant le Chef de l’État a procédé le jeudi dernier à la clôture du deuxième programme du Bénin pour le Millenium Challenge Account MCA II. La cérémonie s’est déroulée sur le site du centre national de distribution de l’électricité d’Akassato en présence d’un parterre de personnalité et les acteurs du secteur.

Quel est le bilan après 6 ans : Lancé le 22 juin 2017, le deuxième compact du Millenium Challenge Account MCA, a mis l’accent sur l’accès à l’énergie électrique ainsi que l’amélioration des services qui l’entourent. Avec un financement à hauteur de 234,6 milliards de francs CFA par le MCC et près de 19 milliards par l’État béninois, ce programme a permis après 6 ans de travaux acharnés, de mettre sur pied 19 sous-stations électriques construites ou réhabilitées, un centre national de contrôle de distribution d’électricité à Akassato et son repli à Bohicon construits et équipés, 42 postes déjà connectés, environ 880 Km de lignes électriques construites et réhabilitées à Cotonou et un peu partout dans le Nord du Bénin. Aussi, 1 terrain de football moderne a été construit selon les normes internationales à Akassato, et surtout plus de 3.600 emplois directs ont été crées.

Ce qu’en disent les autorités : Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, représentant le Chef de l’État a remercié le MCC pour son accompagnement, depuis des années, au développement du Bénin. «J’ai toujours demandé au Coordonnateur national du MCA II, à l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin et à toute l’équipe de gestion et de supervision de ce programme qu’aucun centime ne doit retourner aux USA. Et je crois que nous y sommes arrivés. Nous avons tenu le pari et aujourd’hui les populations à divers niveaux jouissent des fruits de ces efforts collectifs», a laissé entendre le ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. Ce compact énergie a impacté tous les secteurs économiques, l’agro-industrie, la transformation, le commerce et les services, l’artisanat. Pour le ministre d’État, c’est le meilleur investissement au profit des populations et grâce au leadership du Chef de l’État, son gouvernement et toute l’équipe de gestion de cet ambitieux programme, les fruits ont tenu la promesse des fleurs.

La présidente Directrice Générale de MCC, Alice ALBRIGHT, le Directeur de la SBEE, l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi ont à tour de rôle salué le travail formidable qui a été fait afin de permettre à plus de 185.000 personnes d’avoir accès à l’électricité au Bénin pour la toute première fois.

Entre les lignes: En large de la cérémonie, le ministre d’État et la PDG de MCC ont procédé à l’inauguration du Centre national de contrôle de la distribution d’électricité et du terrain de football d’Akassato. Une inauguration suivie d’une conférence de presse des deux parties béninoise et américaine.

Assise AGOSSA