Célébration de la journée mondiale de l’environnement: Bénin Terminal et AGL Bénin s’engagent dans la protection de l’environnement

La première édition des initiatives nationales des acteurs des secteurs public, privé et associatif en lien avec la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement (JME), s’est tenue les 05 et 06 juin dernier à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Elle a connu la participation des entreprises Bénin Terminal et AGL Bénin, filiales d’AGL (Africa Global Logistics) aux côtés du ministère du Cadre de Vie.

Au cours de la mise en terre des plants

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée Mondiale de l’Environnement, les autorités du ministère du Cadre de Vie ont organisé une série d’activités constituées d’atelier de réflexion et d’opération de reboisement sur trois hectares de terre à la base navale de Sèmè-Kpodji. Les équipes de Bénin Terminal et de AGL Bénin ont pris part à ces activités. En effet, au cours de la première journée, un atelier de réflexion s’est tenu autour du thème : « Environnement et Développement Durable ». Il a réuni des spécialistes des questions environnementales et cinq prépondérantes entreprises pilotes intervenant dans le tissu économique béninois (AGL au Bénin, Nocibe, EcoBank, Sobebra, Port Autonome de Cotonou) et des ONGs spécialisées sur les questions environnementales. L’atelier vise à encourager la prise d’une réelle conscience sur les thématiques de protection de l’environnement afin de susciter davantage d’actions concrètes pour la protection de l’environnement. Au cours de ces travaux, les délégations de Bénin Terminal et AGL Bénin ont exposé le label Green Terminal créé en coordination avec le bureau Véritas et le processus de certification de AGL Bénin à la norme ISO 14001/2015.

Que disent les acteurs : Selon les responsables de l’AGL Bénin, l’entreprise met en œuvre une politique active et engagée en faveur de l’environnement. Celle-ci est notamment portée et structurée par la charte RSE de l’entreprise et se décline à travers diverses initiatives de développement durable mises en œuvre par la société en tant qu’entreprise citoyenne et engagée pour l’environnement. « Dans l’objectif qui est le nôtre de mettre en harmonie nos services en faveur de la protection de la planète, AGL s’inscrit dans une démarche de progrès environnemental avec un engagement collectif pour les générations futures. C’est pour cela que dans nos pratiques quotidiennes, nous nous assurons à réduire notre empreinte carbone et à préserver la biodiversité », a fait savoir Pierre Ngon, Directeur Général Cluster Bénin-Niger de AGL. Acteur logistique de référence, il dit que l’entreprise ambitionne d’accompagner les transformations vertueuses en favorisant des initiatives de préservation de la planète motivés par une volonté d’agir de manière responsable et pérenne. Pour sa part, le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture a souligné que le label Green Terminal met en valeur l’ensemble des actions pour préserver l’environnement et participer à la protection de la biodiversité. « Bureau Véritas par son expertise, nous permet quotidiennement d’évaluer notre degré de performance pour une amélioration continue de notre engagement », a-t-il dit.

A propos d’AGL au Bénin : L’AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.