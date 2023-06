JEA 2023 à Porto-Novo: CIPCRE-Bénin et ReSPESD sensibilisent contre le travail des enfants

Vues : 4

Vue partielle des officiels lors de la célébration

Des orphelins et enfants vulnérables (OEV) de la ville de Porto-Novo ne sont pas restés en marge de la célébration de l’édition 2023 de la Journée internationale de l’enfant africain. Réunis au Foyer Don-Bosco sis à Tokpota ce vendredi 16 juin, CIPCRE-Bénin a organisé en collaboration avec le Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile (ReSPESD) une séance de sensibilisation des enfants venus de divers horizons sur le thème : « Non au travail et à l’exploitation économique des enfants .» Cette sensibilisation qu’organise CIPCRE-Bénin pour le compte du projet ‘’Briser les chaînes du travail et de l’exploitation domestique des enfants’’ (BC-TEDE) au Bénin et au Burkina-Faso a bénéficié de l’appui technique et financier du partenaire Woord En Daad.

Vue partielle des enfants lors de la célébration de la JEA 2023

Ainsi, une fois encore la tradition a été respectée. CIPCRE-Bénin étant une organisation membre du ReSPESD a mis les petits plats dans les grands pour contribuer à l’amélioration du niveau d’informations des populations en l’occurrence les acteurs de protection, les enfants et les responsables, des mécanismes communautaires de protection des enfants de Porto-Novo sur les risques de la mobilité des enfants ; le travail et l’exploitation domestique des enfants ; ainsi que des dispositions juridiques et opérationnelles mises en place par les acteurs pour la résilience et le bien-être des enfants au Bénin.

Outre le Coordinateur de ReSPESD-Ouémé, Emmanuel Azagba, le vice-coordinateur de ReSPESD-Ouémé, Jean ADANGNIHOUN et le trésorier général de ReSPESD-Ouémé, Dieudonné WEKOKPAME, cette séance de sensibilisation a mobilisé la préfète du département de l’Ouémé représentée par son chargé de communication, Jules Houngbo, la Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l’Ouémé représentée par madame Merveille AKLOSSOU et la Directrice départementale du travail et de la fonction publique de l’Ouémé représentée par la Cheffe service de la lutte contre le travail des enfants, Marina A. Amoussou épse Affoukou.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur du Foyer Don-Bosco et Coordinateur de ReSPESD-Ouémé a rappelé l’historique de cette journée en ces termes : « Nous célébrons la bravoure de nos héros du 16 juin 1976 où des milliers d’étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exprimer leur désir d’une éducation de qualité. Des centaines d’enfants ont été tués et blessés par le régime de l’apartheid en place à l’époque en face de la proclamation d’un besoin ultime et légitime. »

Intervenant pour le compte de la préfète de l’Ouémé, monsieur Jules Houngbo s’est désolé du fait que le nombre des enfants africains mobiles qui vendent dans les marchés, qui travaillent au champ, qui travaillent sur les chantiers et dans les ateliers est toujours plus élevé que celui des enfants qui se déplacent pour les voyages du tourisme. Au nom de la préfète Dr Marie Akpotrossou, il a adressé des remerciements à tous les organisateurs de cette séance de sensibilisation, tout en les invitant à maintenir le cap. Il a également profité pour encourager et appeler à la mobilisation de tous autour de l’épanouissement de l’enfant africain.

L’édition 2023 de la journée internationale de l’enfant Africain est agrémentée par diverses prestations artistiques et des communications. On retient avec la communication de madame Aude AGWU, chargée du Projet BC-TEDE à CIPCRE-Béninque « quand on parle du travail domestique, des enfants vidomègon ne devaient pas être considérés comme des travailleurs domestiques. Ils sont des enfants au même titre que les autres enfants ; ils ont aussi des droits qui doivent être respectés. On ne saurait parler de travail d’enfant si l’enfant n’a pas 14 ans. Ces dispositions juridiques ont été mises en exergue à travers les différentes activités faites. Nous avons aussi mis l’accent sur l’instruction des enfants vidomègon. Ils ont aussi le droit d’aller à l’école au même titre que tous les enfants de la famille d’accueil. » a-t-elle conclu.

Fidèle KENOU