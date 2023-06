Musique : L’Afrique au cœur de festivals musicaux dans le monde cet été 2023

Vues : 8

L’Afrique est un continent multiethnique, où folklores et cultures se mêlent pour offrir une identité unique aux lieux. Tous les ans, le continent africain et ses traditions sont célébrés à travers des événements culturels, et notamment des festivals musicaux. Et ceci, dans divers pays du monde, et pas seulement en Afrique. Au Québec et à Strasbourg, vous avez des festivals consacrés à cette localité cosmopolite. Découvrez dans les lignes qui suivent les festivals à ne pas manquer cet été 2023.

Le Festival des journées d’Afrique, danses et rythmes du monde, au Québec

Voici un premier exemple du fait que l’Afrique est rendue hommage hors du continent. Le Festival des journées d’Afrique, danses et rythmes du monde est organisé dans le centre-ville du Québec, à la Place d’Youville. À cette occasion, des artistes issus des quatre coins du globe honorent de leur présence pour festoyer sous divers rythmes musicaux.

Ce 27ème volet du Festival des Journées d’Afrique, dans et rythmes du monde commencera le 27 juillet 2023 et s’achèvera le 30 juillet. Tous ceux qui auront la chance de se trouver au Canada pendant ces dates profiteront de quatre jours de bonne musique, sous une ambiance d’exception. Le programme sera particulièrement chargé.

Tout le monde y est convié, aussi bien les amateurs de courses hippiques betFIRST que les passionnés d’histoire, de sciences ou d’informatique. La scène accueillera entre autres Kandy Guira, une illustre chanteuse burkinabée. Il y aura également le Jamaïcain Buninus Neil accompagné de son groupe Innus Aso Reggae Band, lequel chantera en hommage à Bob Marley. Vous pourrez en outre y découvrir Kabey Konate, Jah & I et bien d’autres encore.

Le Festival International Nuits d’Afrique : un événement à Montréal

Le Festival International Nuits d’Afrique en est à sa 37ème édition. Il aura lieu à Montréal, à partir du 11 juillet 2023. Il se terminera le 23 juillet 2023. Cet événement vous invite à une escapade musicale pour faire plus ample connaissance avec les cultures antillaises et africaines, mais également celles de l’Amérique latine.

Au cours de 13 jours de fête, plus de 700 artistes seront présents. Ces derniers proviennent de plus de 30 pays du monde. Ils réchaufferont différentes salles de spectacles, notamment dans le quartier des spectacles de Montréal.

Plus d’une centaine d’activités gratuites seront proposées sur l’Esplanade Tranquille, ainsi qu’au Parterre du Quartier des spectacles. Les participants pourront assister à des concerts animés par des artistes de renommée nationale et internationale. Outre les concerts, des activités récréatives sont aussi prévues : ateliers d’instruments de musique, ateliers de danse…

D’autre part, les gourmands seront comblés. Leurs papilles vibreront à coup sûr grâce aux délices tropicaux qui les attendent aux bars à boissons et aux restaurants. Ils pourront ensuite faire un tour du côté du Marché Tombouctou pour découvrir des produits du terroir.

Strasbourg musical avec l’Afrique Festival 2023

Au début du mois de juillet, le 1er et le 2 juillet 2023, Strasbourg sera le théâtre du 5ème anniversaire de l’Afrique Festival 2023. Cet événement se tiendra à Strasbourg, sur le Parvis du Zénith. Au cours de ces deux jours de festivité, plus d’une centaine d’artistes originaires de 10 pays différents se succèderont pour chauffer les milliers de festivaliers venus faire la fête.

La scène sera partagée entre des personnages réputés sur le plan international, mais aussi de nouveaux talents de tous horizons. Un programme intergénérationnel est prévu sur la Grande Scène d’Afrique, avec Leto, Ash Kidd, Korezen, Balagan, Strasslive et plusieurs autres encore.

Durant le festival, le Parvis du Zénith de Strasbourg cèdera la place au mythique Village d’Afrique. Ici, les participants pourront prendre part à des ateliers en plein air. Au Marché d’Afrique, ne manquez pas les boissons et spécialités exotiques à déguster sur place.