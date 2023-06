Bac 2023: Le PDG/ Adeco, Brice Hondi promet récompenser les meilleurs

Quant à vous chères candidates et chers candidats, je vous invite au calme, à la sérénité et à la concentration durant toutes les épreuves qui vous seront soumises.

Avant tout propos, je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à l’endroit du gouvernement pour les efforts fournis afin de garantir une année régulière et apaisée.

A la veille de l’examen du baccalauréat session de juin 2023, le PDG de l’ONG Adeco, Brice Hondi, a promis prendre les dispositions idoines pour récompenser les meilleurs et les accompagner dans la suite de leurs cursus. A travers son message, il a félicité tous les acteurs qui ont œuvré pour l’organisation de cet examen qui a démarré sur toute l’étendue du territoire national ce lundi 19 juin 2023 et a invité les candidats au calme, à la sérénité et à la concentration.

