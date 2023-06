Manifestations religieuses et  physiques sur les places publiques  à Porto-Novo: La croisade de Yayi et le sit-in des Démocrates interdits

Vues : 22

La croisade d’évangélisation annoncée depuis peu à Porto-Novo, et dont l’ex-chef de l’Etat du Bénin, Boni Yayi est le principal initiateur, ne pourra plus se tenir. A travers un communiqué, la mairie de Porto-Novo a fait savoir que des manifestations physiques et religieuses prennent de plus en plus d’ampleur dans les rues et sur les voies publiques de la capitale politique du Bénin. L’autorité municipale appelle les populations locales et les initiateurs à y mettre fin, faisant observer que ces manifestations menacent la sécurité des usagers de la route. Le sit-in prévu par les responsables du parti Les Démocrates, également annoncé pour se tenir vendredi dernier à Porto-Novo a dû être annulé, frappé par la même interdiction. A travers une sortie ce vendredi, les ténors de ce parti d’opposition n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation, assurant d’avoir pris toutes les dispositions pour éviter des débordements et d’éventuels troubles à l’ordre public que cela pourra engendrer. L’objectif de leur sit-in était de protester contre les récentes désignations faites par le bureau de l’Assemblée nationale lors de la constitution des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, 7ème mandature, sans la présence d’un membre de l’opposition. Les récentes désignations des députés de la 9ème législature dans des structures et institutions externes, pour lesquelles, les élus démocrates ont été « exclus » devraient être également au menu des dénonciations du sit-in annulé.

Fidèle KENOU