Appel à candidatures: Le Wapco invite les graphistes et artistes à lui soumettre leurs conceptions de logo

Appel à candidatures pour la création de logo pour les Sociétés WAPCO

WAPCO Bénin et WAPCO Niger invitent les graphistes et artistes à soumettre leurs conceptions de logo les plus créatives qui pourraient servir de nouvelle identité visuelle aux sociétés.

I. Nom des sociétés

West African Oil Pipeline (Niger) Company S.A. (“WAPCO NIGER”) et West African Oil Pipeline (Benin) Company S.A. (“WAPCO BENIN”), collectivement dénommées WAPCO.

II. Introduction des WAPCO

WAPCO NIGER et WAPCO BENIN sont les sociétés de Projet du Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) dont la mission est de construire, exploiter, entretenir et gérer le Pipeline Niger-Bénin. Le Pipeline Export Niger-Bénin part de la première station de Koulélé dans le bloc d’Agadem et se termine à la Station Terminale de Sèmè dans la commune de Ouémé du Bénin, avec un système d’amarrage à point unique dans la partie maritime. Le Pipeline Export Niger-Bénin est long d’environ 1950 km, dont 1275 km sur le territoire nigérien, et 675 km sur le territoire béninois, avec une capacité de transport prévue de 4,5 millions de tonnes par an.

Le pipeline Niger-Bénin est le pipeline transnational le plus long et le plus complexe investi et construit par la CNPC (China National Petroleum Corporation) en Afrique. Le projet est le fruit d’une coopération pragmatique entre la Chine, le Niger et le Bénin, et est un lien d’amitié entre les gouvernements et les peuples des trois pays.

En même temps, il s’agit d’un élément clé de la deuxième phase du Projet Intégré Agadem au Niger. Le projet améliorera considérablement la profondeur et l’étendue de la coopération énergétique sino-africaine, renforcera la confiance politique mutuelle et consolidera l’amitié entre les peuples chinois et africains, et revêtira une grande importance pour le développement politique, économique et social local.

III. Vision des WAPCO

« Pipeline de Paix, Pipeline d’Ecologie, Pipeline de Développement, Pipeline d’Amitié »

Réalisation d’un développement de haute qualité de l’entreprise et construction d’une société de pipeline de classe mondiale.

Pour plus d’informations, consultez le site officiel des WAPCO : https://www.wapconb.com

IV. Consignes de création