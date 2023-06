Profondes mutations en vue au Bloc Républicain: Abdoulaye Bio Tchané renforcé, il devient le Président du parti

Signalons que la rencontre de ce jour fait suite à celle du samedi 6 mai au cours de laquelle le chef de la mouvance présidentielle avait clairement désavoué toute idée de crise au sein du parti en appelant ses ténors à travailler dans la paix et dans la cohésion pour les nobles causes de la mouvance.

Les récents soubresauts contre le parti du cheval cabré et son leader au lieu de l’affaiblir continuent de l’affermir. En tout cas, c’est ce qu’on est en droit d’affirmer au regard des principales décisions issues de la réunion du Bureau politique du Bloc Républicain de ce samedi 3 juin 2023, élargie au Chef de la majorité présidentielle, le Président Patrice Talon. L’une des décisions issues de ce conclave est que l’appellation Secrétaire Général National (SGN) du parti Bloc Républicain (BR) disparait au profit de Président du parti Bloc Républicain. Le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané devient dès lors le Président du parti Bloc Républicain. Outre ce changement majeur, des sources proches du bureau politique annoncent de profondes mutations au sein du deuxième plus grand parti soutenant les actions du Chef de l’Etat.

