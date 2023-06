Réforme au sein du Bloc Républicain: Le bureau politique antérieur dissout

La plus importante de ces décisions comme nous vous l’annonçons dans notre précédent article est la transformation du Secrétariat général national (SGN) en Présidence du parti Bloc Républicain. Par voie de conséquence, le poste de Secrétaire général national (SGN) est dissout et le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané prend désormais les rênes du parti en qualité de Président. Toujours selon les décisions issues de cette session spéciale, le Président Abdoulaye Bio Tchané aura à conduire la destinée du parti jusqu’au prochain congrès, lequel congrès est prévu pour décembre 2026.

You cannot copy content of this page