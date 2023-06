Plays-off Ligue Pro de basket-ball: Aspac et Élan Coton décrochent les premières victoires

Vues : 5

Un joueur portuaire empêchant un tir de l’adversaire

La première journée des Plays-off de la Youzou Ligue Pro de basket-ball s’est disputée le samedi 3 juin 2023. Coïncidant avec les premiers face à face entre Elan Coton et Réal Sports d’une part, et Élan Coton et d’autre part entre Aspac et Renaissance Bbc, ladite journée a vu deux équipes prendre une sérieuse option pour la finale. En effet, Elan Coto et Aspac ont remporté chacune la première manche de leur opposition. Au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo comme au centre Eya, à Akpakpa, les deux équipes se sont montrées plus disciplinées et plus volontaires. A porto Novo, les portuaires, revanchards, ont rapidement essayé de contrôler le jeu en mettant la barre haute dès l’entame de la rencontre. Mais, les Renaissants aussi stratèges n’ont pas voulu lâcher. Moins fringants, ils ont perdu la première mi-temps (36-28). 8 points de différence que les sociétaires du port autonome de Cotonou ont géré durant la seconde mi-temps au cours de laquelle les deux équipes ont coupé la poire en 2 (37-37). Ainsi, ils remportent ce premier match par le score de 73-65. De leur côté, les joueurs d’Elan Coton ont fait voler en éclat les espoirs des basketteurs venus du septentrion, au centre Eya. Très attendue à cette phase, la formation des cotonculteurs n’a pas fait dans la dentèle. Elle s’impose logiquement 81-40 (39 points de différence) et semble être sur un petit nuage avant la manche retour, synonyme de 2e journée.

Avec ces victoires, Aspac et Elan Coton ne sont plus qu’à une autre pour décrocher leur ticket pour la finale. Si du côté de Réal Sports, l’adversaire semble être coriace, Aspac doit faire très attention au sursaut d’orgueil des renaissants qui peuvent être dangereux à tout moment. Rendez-vous donc le samedi 10 juin prochain pour connaitre ou pas les deux finalistes.

Anselme HOUENOUKPO