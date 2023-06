Dépistage du cancer et sensibilisation sur l’auto palpation des seins : Le collectif des associations et clubs services féminins en campagne à l’église Ste Rita

Vues : 10

L’équipe du dépistage délivrant une fiche à une femme venue se faire dépister

Ce que vous devriez savoir : Pour la bonne santé des femmes, les associations et clubs services féminins n’ont pas de réserve. Elles vont partout pour apporter leur service à celles-là. Et c’est encore le cas avec elles. En effet, réunies dans le collectif des Associations et Clubs Services Féminins, ces femmes étaient, le dimanche 4 juin 2023, dans l’enceinte de l’église Ste Rita où, elles ont procédé au dépistage du cancer des seins aux femmes désireuses tout en leur indiquant les gestes pour réussir l’auto palpation. Cette action entre dans le cadre de la campagne que ce collectif a lancé le mercredi 15 mars 2023, pour aider les femmes Béninoises à connaître tôt l’état de santé de leurs seins. Ce qui va leur permettre de pouvoir vite bénéficier des conseils et de commencer tôt un traitement au cas où le test se révélait positif. A l’annonce de la présence de l’équipe, bon nombre de femmes ne se sont pas faites prier. Elles ont pris la direction du dispositif mis en place pour se faire tester. Et c’est avec beaucoup de joie qu’elles sont sorties, fières d’être négatives au test et d’apprendre comment réaliser le geste une fois chez elle. Et selon elles, c’est une bonne action Dr Hortense Kossou, Présidente du collectif et ses sœurs ont initié.

Ce qu’il faut retenir du processus de l’auto palpation : Selon les membres de l’équipe venues faire le dépistage gratuit aux femmes de l’église Ste Rita (en ce jour de la fête des mères) l’examen réussi d’un sein se fait en 7 étapes et ceci dans n’importe quelle position (debout, assise ou couchée). Pour le réussir, la femme doit placer sa main (gauche, si c’est le sein gauche qui va être examiné) sur sa nuque, les doigts de la main droite serrés et posés à plat sur le sein en examen et palper légèrement mais fortement la partie supérieure externe du sein concerné en pratiquant des mouvements tournants et en descendant jusqu’à la partie inférieure externe de ce sein. Elle répète le même examen pour la partie inférieure interne du sein concerné en remontant du bas vers le mamelon. En trois, la femme doit répéter le même examen pour la partie supérieure interne du sein. Dans cette partie, elle peut rencontrer des tissus fermes et charnus. C’est normal. Elle va ensuite explorer avec la même pression légère et ferme la partie inférieure interne du sein concerné en appliquant des mouvements tournants qui doivent commencer du contour du sein et remonter vers le mamelon. En 5, la femme doit palper le centre du sein (la région) en examen ; ensuite, pincer gentiment le mamelon à la recherche d’un écoulement (sanguin ou autre). Pour finir, il faut ramener le bras (gauche puisque c’est le sein gauche qui est en examen) le long du corps et explorer l’aisselle et les environs immédiats à la recherche de petits nodules appelés ganglions. Au cours de ces étapes, la femme doit veiller à constater si elle sent une induration (peau très dure) ou la présence de boule ; si le mamelon laisse couler de liquide de couleur bizarre. L’auto palpation des seins doit se faire chez les femmes ménopausées, tous les premiers jours du mois. Quant aux femmes qui continuent d’avoir leur menstruation, c’est au 8ème jour des règles qu’elles doivent s’auto-palper.

Par ailleurs : A rappeler que le collectif est composé des associations Afmb, Afbd, Pharmaction et des clubs services Inner Wheel (Doyen, Espoir, Porto-Novo, Bohicon), Zonta Club, Lion’s Club Camelias, Soroptimist International Club (Doyen, Amazone, Gazelle, Sika or, Colombe et Améthyste).

Anselme HOUENOUKPO