Journée nationale de l’arbre 2023: L’archevêque de Cotonou rappelle le bonheur de planter un arbre

Vues : 1

Mgr Roger Houngbédji

Invité la commémoration de l’édition 2023, de la journée de nationale de l’arbre, organisée dans le cadre du programme Eglise-verte (Pev) à Djègbadji (Commune de Ouidah), l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, s’est adressé à tous les fidèles chrétiens ; et à travers eux à tous les citoyens béninois. Dans son adresse, il a appelé à un engagement résolu dans la grande mobilisation mondiale pour la préservation de la biodiversité, la protection effective de l’environnement et la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Voici l’intégralité de son discours.

DISCOURS DE MONSEIGNEUR À LA JOURNÉE DE L’ARBRE DU 1ER JUIN 2023 À OUIDAH

Révérends Pères vicaires généraux et épiscopaux ;

Révérend père vicaire forain de Ouidah ;

Mesdames et messieurs, responsables des diverses institutions politiques et administratives ici représentées en vos rangs, grades et qualités ;

Révérends Pères directeurs des diverses institutions ecclésiales de l’Archidiocèse de Cotonou ;

Chers religieux et religieuses ;

Chers membres de la Fondation de l’archidiocèse de Cotonou ;

Frères et sœurs en Christ,

Et vous tous, frères et sœurs en humanité,

C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue et salue votre présence à mes côtés en ce jeudi 1er juin 2023 pour commémorer la 39ème édition de la journée nationale de l’arbre ici à Djêgbadji où cette belle plage de Ouidah nous offre un paysage qui suscite admiration et louange au Dieu Créateur pour la magnificence de la création.

En effet, instituée au Bénin par décret DÉCRET N° 1985-291 DU 23 JUILLET 1985, cette journée est un appel du pouvoir public lancé à chaque citoyen à contribuer à la lutte contre la désertification en plantant, selon les normes en vigueur, un arbre pour le bien de tous. La réponse de l’homme à cet appel lui donne de participer à l’immense œuvre de la création et fait de lui un co-créateur avec Dieu qui a dit au troisième jour de la création : « Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leur semence » (Gn 1, 11).

Oui, chères sœurs et chers frères, l’homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même. C’est pourquoi avant de le créer, il a d’abord créé le monde qu’il lui a donné et lui a confié comme héritage à soumettre et à dominer (cf. Gn 1, 28 ; CEC 299 – 356). De fait, en travaillant de façon intelligente, libre et responsable l’homme « complète la création » (CEC 307) et l’embellit.

L’Église de Dieu à Cotonou, consciente des grandes responsabilités qui lui incombent, fidèle à son Seigneur et en réponse à l’appel du souverain pontife, le Pape François, qui nous invite tous à poser des actions nobles et concrètes en vue de la sauvegarde de notre maison commune, la terre, et de la protection de notre patrimoine commun, l’environnement (cf. Laudato’si nn°s1 et 95) a lancé depuis quelques mois le programme dénommé Église-verte. Ce programme qui me tient personnellement à cœur, vise fondamentalement à faire de notre Archidiocèse une Église verte, et à nous engager résolument dans la grande mobilisation mondiale pour la préservation de la biodiversité, la protection effective de l’environnement et la lutte contre la désertification et les changements climatiques, dans l’unique but de laisser aux générations futures un monde, un écosystème meilleur.

De façon pratique, pour marquer cette journée dans notre archidiocèse, trois sites ont été retenus pour la mise en terre de 500 plants de variétés diverses acquis dans le cadre du partenariat de l’Archidiocèse avec le Ministère du Cadre de Vie et du Transport en charge du Développement Durable dont 120 plants de cocotier ici à Ouidah, 200 plants de teck à Allada et à Glo-djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi 120 plants d’eucalyptus et 50 plants de Blighia Sapida. Aujourd’hui, les nombreux bienfaits d’un arbre ne sont plus à démontrer : purification de l’air, absorption et neutralisation des polluants gazeux, lutte contre l’érosion côtière, l’attirance de la pluie, la phytothérapie, etc.

Mais au-delà de ces bienfaits, notre démarche en ce jour est profondément spirituelle et pédagogique. Spirituelle parce que planter un arbre est une démarche de foi, d’espérance et de charité : foi en Dieu-Provident qui donnera la pluie pour la croissance du plant mis en terre, espérance qu’un jour le petit plant mis en terre deviendra grand pour nous procurer les nombreux bienfaits sus-cités, et charité vis-à-vis de la multitude de ces inconnus qui jouiront de ces bienfaits. En définitive, planter un arbre, développe en nous les vertus théologales. Selon la vision du Programme Église verte, ces vertus théologales se manifesteront de façon concrète dans nos vies par la culture des « vertus écologiques », et c’est là la dimension pédagogique de notre démarche. En clair, il s’agit d’éduquer le peuple chrétien et tout citoyen au respect de la nature et de l’écosystème puis à la promotion et à la protection des biens floraux de sorte que cette éducation devienne pour chacun de nos concitoyens – chrétiens ou non – un style de vie qui caractériserait désormais le peuple béninois.

Je profite de cette occasion pour inviter tous les curés et administrateurs paroissiaux à sensibiliser les fidèles à toutes les messes du dimanche 04 juin en prélude à la Journée Mondiale de l’Environnement sur l’urgence d’abandonner les sachets plastiques non biodégradables et à adopter les alternatives respectueuses de l’environnement pour la sauvegarde de notre maison commune la TERRE. J’encourage tout le peuple béninois à s’adonner aux solutions alternatives. Ce qui contribuera à la protection de notre patrimoine commun, l’ENVIRONNEMENT.

Pour finir, je voudrais une fois encore, remercier profondément toutes les parties prenantes du Programme Église verte ainsi que tous nos partenaires. J’exprime tout particulièrement mes vives gratitudes au Ministère du Cadre de Vie et du Transport en charge du Développement Durable.

À tous et à chacun, je souhaite une bonne journée nationale de l’arbre, et je vous accorde ma bénédiction épiscopale.